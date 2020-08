కోల్‌క‌తా: ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్ రాష్ట్రం సిలిగురి జిల్లాలోని బెంగాల్ స‌ఫారీలో పులుల సంఖ్య క్ర‌మంగా పెరుగుతున్న‌ది. తాజాగా బెంగాల్ స‌ఫారీలో శీల అనే పులి మూడు పిల్ల‌ల‌కు జ‌న్మ‌నిచ్చింది. దీంతో ఆ స‌ఫారీలో ఉన్న మొత్తం పులుల సంఖ్య ఇప్పుడు ఏడుకు చేరింది. బెంగాల్ స‌ఫారీలో స‌ఫారీలో ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు కేవ‌లం నాలుగు పులులు మాత్ర‌మే ఉండేవ‌ని, తాజాగా శీల అనే పులి మూడు పిల్ల‌లు క‌న‌డంతో స‌ఫారీలోని మొత్తం పులుల సంఖ్య ఏడుకు చేరింద‌ని ఆ స‌ఫారీ డైరెక్టర్ ధ‌ర్మ‌దేవ్‌రావు వెల్ల‌డించారు.



West Bengal: Tigress Sheela gave birth to three cubs today at Bengal Safari in Siliguri. This takes the total tiger population at Bengal Safari to seven. (Source: Dharmadeo Rai, Director, Bengal Safari) pic.twitter.com/p0J6jEDFPx