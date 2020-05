ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్ :ప‌శ్చిమ‌బెంగాల్ లోని సుంద‌ర్బ‌న్ టైగ‌ర్ రిజ‌ర్వులో పులుల సంఖ్య పెరిగింది. గ‌తంలో ఉన్న గ‌ణాంకాల ప్ర‌కారం సుంద‌ర్బ‌న్ టైగ‌ర్ రిజ‌ర్వులో 88 పులులుండ‌గా..ఈ ద‌ఫా వాటికి మ‌రో 8 పులులు జత అయ్యాయి. దీంతో టైగ‌ర్ రిజ‌ర్వులో పులుల సంఖ్య 96కు చేరింది. అతిపెద్ద మ‌డ అడ‌విగా ప్ర‌ఖ్యాతి గాంచిన సుంద‌ర్భ‌న్ టైగ‌ర్ రిజర్వులోని కొల‌ను ప్రాంతంలో మూడు పులులు తిరుగుతున్న దృశ్యాలు కెమెరాలో రికార్డ‌య్యాయి.



Now Sundarban Tiger Reserve is housing 96 tigers, according to latest internal survey, released today. Increased from previous estimate of 88. One of the unique landscape & largest mangrove forest of world. This one a camera trap capturing three tigers near water hole. pic.twitter.com/DZz84WQScA