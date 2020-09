పులిని ఎందుకు రారాజు అంటారో వీడియో చూస్తే అర్థ‌మ‌వుతుంది. దాని బ‌లం, శక్తి ముందు ఏ జంతువు స‌రిపోదు. వేట మొద‌లుపెడితే జంతువును ప‌ట్టుకునే వ‌ర‌కు ఆగ‌దు. తీరా దొరికాక అది ఎంత పెద్ద జంతువైనా దీని దెబ్బ‌కు లొంగాల్సిందే. 14 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోలో చిరుతపులి ఒక ఆవు మెడ‌ను ప‌ట్టుకొని అడ‌విలోకి లాక్కెళ్తున్న‌ది.

ఈ వీడియోను ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ సుశాంత నందా ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ క్లిప్‌ను ముందుగా సూర్య‌కేశ‌రి పంచుకున్నారు త‌ర్వాత నందా త‌న టైమ్‌లైన్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో ఆన్‌లైన్‌లోకి వ‌చ్చిన కాసేప‌టికే వైర‌ల్ అయింది. అయ్యో దేవుడా పులి ఆ ఆవును విడిచిపెట్టేలా చూడు అంటూ నెటిజ‌న్లు దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నారు.

The strength of the tiger is awe inspiring. It drags a cow through the sheer power of its mouth. Not without the reason that it’s the king....

From a central Indian Tiger Reserve.



A rare footage shared by Surya Keshari???? pic.twitter.com/qohUm1ubeu