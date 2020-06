కోల్‌కతా: నిర్మాణంలో ఉన్న మూడంతస్తుల భవనం ఇరిగేషన్‌ కెనాల్‌లో పడిపోయిన ఘటన పశ్చిమ బెంగాల్‌లో జరిగింది. బిల్డింగ్‌ కాల్వలో పడిపోతుండగా తీసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కోల్‌కతాకు 120 కిలోమీటర్ల దూరంలో..మిడ్నాపూర్‌ జిల్లాలోని నిశ్చింతపూర్‌ గ్రామంలో ఈ భవనం కూలిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో ఎవరూ ప్రాణాలు కోల్పోలేదు. భవనానికి సమీపంలోని కాలువను శుభ్రం చేస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగిందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ బిల్డింగ్‌ పునాదులు చాలా బలహీనంగా ఉన్నాయని చెప్పారు.



గత కొద్దిరోజులుగా భారీగా వర్షాలు కురుస్తుండటంతో పునాదులు మరింత బలహీనంగా మారడం, కెనాల్‌ శుభ్రంతో ఈ బిల్డింగ్‌ కాస్త కూలి ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ భూమిని ఆక్రమించి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఈ భవనం నిర్మాణం చేపట్టారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.



#WestBengal | A four-storey residential building came crashing down in Midnapore district on Saturday. Fortunately, no casualties were reported in the incident. #Midnapore pic.twitter.com/L5bawWXPdG