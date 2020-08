అమృత్‌స‌ర్‌: భ‌వ‌నాలు కుప్ప‌కూలిన ఘ‌ట‌న‌లు ఇటీవ‌ల దేశంలో త‌ర‌చుగా చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఆగ‌స్టు 25న‌ మ‌హారాష్ట్ర‌లోని రాయ్‌గ‌డ్‌లో ఐదంత‌స్తుల భ‌వ‌నం కూలి 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘ‌ట‌న‌ను మ‌రువ‌క‌ముందే అదేరోజు మ‌ధ్యాహ్నం మ‌ధ్యాహ్నం రెండంత‌స్తుల భ‌వ‌నం కూలిపోయింది. ఆ ప్ర‌మాదంలో 8 మంది తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డారు. ఆ ఘ‌ట‌న‌ను మ‌రువ‌క‌ముందే మ‌ధ్య‌ప్ర‌దేశ్‌లోనే ఆగ‌స్టు 26న ఓ పాత ఇంటిపై భారీగా జ‌నం చేర‌డంతో పైక‌ప్పు కూలిపోయింది. అదృష్ట‌శాత్తు ఆ ఘ‌ట‌న‌లో ఎవ‌రికీ ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు.



తాజాగా పంజాబ్‌లోని అమృత్‌స‌ర్ న‌గ‌రం గురునాన‌క్ ఏరియాలో అలాంటి ప్ర‌మాదమే చోటుచేసుకుంది. ఓ భ‌వ‌నం పైక‌ప్పు కూలి ప‌డ‌టంతో ముగ్గురు అక్క‌డిక‌క్క‌డే మృతిచెందారు. మ‌రో న‌లుగురు తీవ్రంగా గాయ‌ప‌డ్డారు. గురువారం రాత్రి కురిసిన భారీ వ‌ర్షం కార‌ణంగానే పురాత‌న భ‌వ‌నం పైక‌ప్పు బాగా నానిపోయి కూలింద‌ని అమృత్‌స‌ర్ మున్సిప‌ల్ అధికారులు చెప్పారు. క్ష‌త‌గాత్రులు అమృత్‌స‌ర్ ఆస్ప‌త్రిలో చికిత్స పొందుతున్న‌ట్లు తెలిపారు.



