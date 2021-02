బెంగ‌ళూరు: క‌ర్ణాట‌క రాజ‌ధాని బెంగ‌ళూరులోని యెల‌హంక‌లో ఏరో ఇండియా-2021 ఎయిర్ షో మొద‌లైంది. ఈ ఎయిర్ షోలో హెలిక్యాప్ట‌ర్లు, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్‌ల‌తో చేస్తున్న విన్యాసాలు అల‌రిస్తున్నాయి. దేశంలో ప్రతి రెండేండ్ల‌కు ఒక‌సారి నిర్వ‌హించే ఈ ఎయిర్ షోకు ఈ సారి క‌ర్ణాట‌క ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఉద‌యం మూడు ఎంఐ-17 హెలిక్యాప్ట‌ర్ల ద్వారా ఈ ఎయిర్ షోను ప్రారంభ‌మ‌య్యాయి. భార‌త్‌, ర‌ష్యా, అమెరికా దేశాల‌కు చెందిన జాతీయ ప‌థాకాల‌తో ఈ మూడు హెలిక్యాప్ట‌ర్లు గగ‌న‌త‌లంలో చ‌క్కెర్లు కొట్టాయి. ఎయిర్ షోలో భాగంగా హెలిక్యాప్ట‌ర్లు, ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ల విన్యాసాల‌ను కింది వీడియోల్లో మీరు కూడా వీక్షించ‌వ‌చ్చు.



#WATCH | Aircraft taking part in the flypast in Atmanirbhar formation at Aero India-2021 in Bengaluru. pic.twitter.com/eusLZOnouL — ANI (@ANI) February 3, 2021

#WATCH | Airborne Early Warning and Control (AEW&C) System aircraft flying past in Netra formation at Aero India show in Bengaluru. pic.twitter.com/dc50ze20ML — ANI (@ANI) February 3, 2021

#WATCH | Surya Kiran Aerobatic Team of the Indian Air Force and Sarang helicopter display team conduct aerobatic display at Aero India show in Bengaluru. pic.twitter.com/yRrVLQbtBS — ANI (@ANI) February 3, 2021