కారు, ట్రక్కు ఢీకొని ముగ్గురు దుర్మరణం

లక్నో : ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని హార్దోయ్‌ జిల్లాలో ఘోరరోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆగి ఉన్న ట్రక్కును కారు ఢీకొని ముగ్గురు దుర్మరణం చెందారు. హార్దోయ్‌ ‌-షాజహాన్ ‌పూర్‌ రహదారిపై సోమవారం అర్ధరాత్రి ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. మృతులను షాజహాన్‌ పూర్‌ కాట్రా బజార్‌కు చెందిన దేవేంద్ర (25), సునీల్‌కుమార్‌ (33), అఖిలేష్‌(50)గా గుర్తించారు. ప్రమాద సమయంలో వాహనంలో ఏడుగురు ఉన్నట్లు హార్దోయ్‌ ఎస్పీ అనురాగ్‌ వాత్స తెలిపారు.

వీరు వివాహానికి వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా డ్రైవర్‌ నిద్రమత్తులోకి జారుకోవడంతో వాహనం అదుపుతప్పి రహదారి వెంట నిలిపిన ట్రక్కును ఢీకొట్టింది. స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో హుటాహుటిన ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని క్షతగాత్రులను షాహబాద్‌ కమ్యూనిటీ హెల్త్‌ సెంటర్‌కు తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ముగ్గురు మృతి చెందారు. మిగిలిన నలుగురి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.



