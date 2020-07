ప్ర‌తి ఉద‌యం ఆనందంగా, సంతోషంగా మొద‌ల‌వ్వాలంటే ఈ వీడియో చూస్తే చాలు. ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ ప‌ర్వీన్ క‌స్వాన్ ఈ వీడియోను ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఇవి రాత్రి పూట ఎక్కువ‌గా తిరుగుతుంటారు. వీటిని నాగ‌పీస్ లేదా నైట్ కోతులు అని అంటారు. ఈ జంతువుతో ఒక వ్య‌క్తి ఆడుకుంటూ క‌నిపించాడు. చిన్న‌పిల్ల‌లు చేతివేళ్ల‌తో ఎలా అయితే ఆడుకుంటారో ఇది కూడా అలానే ఆడుకుంటుంది.

'గెలాగోని బుష్ బేబీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది కేవ‌లం 6 అంగుళాల వ‌ర‌కు పెరుగుతుంది. రాత్రిపూట ప్రైమేట్లు ఆఫ్రికాలో క‌నిపిస్తాయి. రాబోయే ఏడాదిలో ఈ జాతుల సంఖ్య ఎక్కువ‌వుతాయ‌ని అంటున్నారు' అనే శీర్షిక‌తో జోడించారు. ఈ వీడియో నెట్టింట్లో వైర‌ల్‌గా మారింది. గాల‌గోస్ పెద్ద క‌ళ్ళు ఉండ‌డంతోపాటు అవ‌య‌వాలు గ‌ట్టిగా ఉంటాయి. వీటిని పొడ‌వైన తోక ఉంటుంది. చెవులు బ్యాట్ ఆకారంలో ఉంటాయి.

A #Galago to make your morning fresh. They are also called as Bush Baby, grows uto merely 6 inches. These nocturnal primates are found in Africa, some say more species of them could be found in coming years. Which in #India you found closest to them ? VC Galago Plum. pic.twitter.com/QVopL9nwOI