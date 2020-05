నవ్వు తెప్పించిన ఏటీఎం దోపిడీ కథ

హైదరాబాద్: ఓ ఏటీఎం దొంగతనం వీడియో నెట్‌లో వైరల్ అయింది. చాలామంది అది చూసి నవ్వుకున్నారు కూడా. అందులో నవ్వేందుకు ఏముంది అంటే.. నేరానికి పాల్పడిన దొంగ ఓ కోతి. ఢిల్లీ సౌత్ ఎవెన్యూ ప్రాంతంలోని ఏటీఎంలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఏటీఎంలో దూరిన కోతి ముందుగా దాని ప్యానెల్‌ను పీకింది. దానికి కావాల్సింది ఏమిటో మనకు తెలియదు. కానీ లోపల అంతా కలియజూసి అది వెళ్లిపోయింది. ఏఎన్ఐ వార్తా సంస్థ ఈ వీడియోను ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేసింది. 40 వేల వ్యూలు వచ్చాయి. అవి ఇంకా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. నెటిజన్లు కోతి ఏటీఎం దోపిడీపై జోకులు వేసుకుంటున్నారు.

#WATCH A monkey damages an ATM of State Bank of India in South Avenue area of Delhi. (Video source: Delhi Police) pic.twitter.com/pZunh3h7Sy