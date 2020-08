వ‌న్య‌ప్రాణులు సోష‌ల్ మీడియా మీద దాడి చేసిన‌ట్లున్నాయి. మ‌నుషుల క‌న్నా వీటి హ‌డావుడే ఎక్కువ‌గా క‌నిపిస్తుంది. ఇండియ‌న్ ఫారెస్ట్ స‌ర్వీస్ ఆఫీస‌ర్ ప‌ర్వీన్ క‌స్వాన్ షేర్ చేసిన ఈ వీడియోలో సింహాలు అలా న‌డిచొస్తుంటే క‌ల్లు తిప్పుకోబుద్ది కాదు. ఈ వీడియో ప్ర‌తిఒక్క‌రికీ ఆనందం క‌లిగిస్తుంది.

ఒక అడ‌విలో సింహాల గుంపు న‌ది వైపు న‌డుచుకుంటూ వ‌స్తున్నాయి. ఒడ్డున ఆగి నీరు తాగుతున్న ఈ వీడియోను ప‌ర్వీన్ క‌స్వాన్ షేర్ చేయ‌గా వైర‌ల్‌గా మారింది. 'ఇంత అంద‌మైన సింహాల గుంపును ఎప్పుడైనా చూశారా' అనే క్యాప్ష‌న్‌ను జోడించారు. ఈ వీడియోను ల‌క్షా 98 వేలు మంది వీక్షించ‌డం గ‌మ‌నార్హం. 'వావ్ ఎంత అందం.. తీరిక స‌మ‌యంలో బ్ర‌హ్మ దేవుడు వీటిని సృష్టించి ఉంటాడు' అంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Have your ever seen such beautiful pride of lions. They are going for #worldlionday2020 celebration with @dcfsasangir. pic.twitter.com/IxcF0uwwho