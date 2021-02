శ్రీన‌గ‌ర్‌: న‌న్ను, మా నాన్న ఫ‌రూక్ అబ్దుల్లాను, నా సోద‌రి, వాళ్ల‌ పిల్ల‌ల‌ను ఇంట్లోనే నిర్బంధించారు. ఇదేనా న‌యా క‌శ్మీర్ అని ప్ర‌శ్నించారు జ‌మ్ముక‌శ్మీర్ మాజీ సీఎం, నేష‌న‌ల్ కార్ఫ‌రెన్స్ నేత ఒమ‌ర్ అబ్దుల్లా. ఈ మేర‌కు ఆదివారం ట్వీట్ చేసిన ఒమ‌ర్‌.. త‌న ఇంటి బ‌య‌ట ఉన్న పోలీసు వ్యాన్‌ల ఫొటోను కూడా షేర్ చేశాడు. 2019, ఆగ‌స్ట్ త‌ర్వాత ఇదీ నయా క‌శ్మీర్‌. ఎలాంటి వివ‌ర‌ణ లేకుండా మ‌మ్మ‌ల్ని ఇంట్లోనే బంధించారు. న‌న్ను, మా నాన్న మా ఇంట్లో, మా సోద‌రి వాళ్ల పిల్ల‌ల‌ను వాళ్ల ఇంట్లో బంధించారు అని ఒమ‌ర్ ట్వీట్ చేశారు. త‌న ఇంట్లో ప‌ని చేసేవాళ్ల‌ను కూడా లోప‌లికి రానివ్వ‌డం లేద‌ని మ‌రో ట్వీట్‌లో ఒమ‌ర్ చెప్పారు.



This is the “naya/new J&K” after Aug 2019. We get locked up in our homes with no explanation. It’s bad enough they’ve locked my father (a sitting MP) & me in our home, they’ve locked my sister & her kids in their home as well. pic.twitter.com/89vOgjD5WM

అయితే పుల్వామా దాడి జ‌రిగి రెండేళ్ల‌యిన నేప‌థ్యంలో వీఐపీలు, ర‌క్ష‌ణ క‌లిగిన వ్య‌క్తులు బ‌య‌ట‌కు రావ‌డానికి అనుమ‌తించ‌డం లేద‌ని శ్రీన‌గ‌ర్ పోలీసులు వెల్ల‌డించారు. ఇదే విష‌యాన్ని ఒమ‌ర్‌కు చెప్ప‌గా.. ఏ చ‌ట్టం కింద త‌మ‌ను ఇలా ఇంట్లో నిర్బంధించార‌ని ప్ర‌శ్నించారు. ఆ ట్విట‌ర్ హ్యాండిల్ అస‌లు పోలీసుల‌దో కాదో కూడా తెలియ‌ద‌ని ఆయ‌న అన్నారు. ఏదైనా స‌రే లిఖిత‌పూర్వ‌కంగా ఇవ్వాల‌ని ఆయ‌న డిమాండ్ చేశారు.



I’m not even sure if this is actually a police Twitter handle since it’s not verified but assuming it is - please tell me under which law you have detained me in my home today? You can advise me not to leave my house but you can’t force me to stay in using security as an excuse. https://t.co/wfWwYPiTM4