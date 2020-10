దుర్గా మండపంలో వలసకార్మికురాలి విగ్రహం..ఎక్కడంటే..?

కోల్‌కతా: కొవిడ్‌-19 లాక్‌డౌన్‌తో చాలామందికి పనిలేకుండా పోయింది. ముఖ్యంగా వలసకూలీలు అవస్థలుపడ్డారు. ఆపత్కాలంలో ఇంటివద్ద ఉండి కలోగంజో తాగాలని నడుచుకుంటూ తమ స్వస్థలాలకు పయనమయ్యారు. వారి ఇబ్బంది చాలామందిని కలిచివేసింది. దేశవ్యాప్తంగా పెద్దసంఖ్యలో ప్రజలు ముందుకొచ్చి వారికి సహాయం చేశారు. కాగా, వారు పడ్డ బాధలను గుర్తుచేసేందుకుగానూ ఈ సారి జరిగే దుర్గా నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో కోల్‌కతాలోని ఓ మండపంలో వలసకార్మికుల విగ్రహాన్ని ఉంచేందుకు నిర్ణయించారు.



కోల్‌కతా నగరంలోని బెహాలా ప్రాంతంలోని బారిషా క్లబ్‌లో ఈ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. చీరకట్టులో ఉన్న ఓ వలసకూలీ బట్టలు లేని తన కొడుకును ఎత్తుకుని నడిచి వెళ్తున్నట్లుగా కనిపించేలా విగ్రహం తయారుచేయించారు. దీని ద్వారా వారుపడ్డ బాధలను దేశప్రజలకు మరోసారి గుర్తుచేయనున్నారు. దీంతోపాటు మరో రెండు విగ్రహాలను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇవి వలసకార్మికురాలి కూతుళ్లవి. ఒక కూతురు చేతిలో గుడ్లగూబ.. మరో కూతురి చేతిలో బాతును ఉంచారు. వీరు నలుగురూ అమ్మవారి కృప కోసం ఆమె వైపు వెళ్తున్నట్లు కనిపించేలా విగ్రహాలను ప్రతిష్టించనున్నారు. రింటు దాస్ అనే కళాకారుడు వీటిని రూపొందించాడు. ఈ విగ్రహాలు ఇప్పటికే బరీషా క్లబ్ మండపానికి చేరుకున్నాయి. వీటిని ఆ రాష్ట్ర సీఎం మమతాబెనర్జీ ప్రారంభించనున్నారు.

Migrant Mother as Goddess Durga at a Durga Puja Pandal this year



The idol of a migrant worker mother, a shirtless toddler (Kartick) in her arms, that will be worshipped as Goddess Durga at Barisha Club in Behala, West Bengal



Heart-touching! https://t.co/RsCm4L2D91 pic.twitter.com/eHej5ymX8R