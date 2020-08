పెంపుడు జంతువుల క‌న్నా మంచి స్నేహితులు మ‌నుషుల‌కు ఇంకెవ‌రుంటారు. ఉల్లాస‌మైన జంతు వీడియోలు ఇంట‌ర్నెట్‌ను ఆనంద‌ప‌రుస్తున్న‌ది. ఈ రోజు పిల్లి వీడియో ఎంతోమందిని ఆక‌ట్టుకున్న‌ది. 11 సెకండ్ల‌పాటు న‌డిచే ఈ వీడియోలో పిల్లి ఒక మ‌హిళ‌ను ముద్దాడ‌డం గ‌మ‌నించ‌వ‌చ్చు. ప్రేమ‌ను అనుభ‌వించ‌డానికి బ‌దులుగా పిల్లి జాతికి వింతైన ప్ర‌తిచ‌ర్య జ‌రిగింది. పిల్లికి ఎలా స్పందించాలో తెలియలేదు.

మీ క్ర‌స్ మిమ్మ‌ల్ని ముద్దుపెట్టుకున్న‌ప్పుడు, ఎలా స్పందించాలో మీకు తెలియ‌దు అనే శీర్షిక‌తో ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోకు అనుకోని స్పంద‌న వ‌చ్చింది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈ వీడియోను 108 కే మంది వీక్షించారు. 5 కే మంది లైక్ చేశారు. ఇంకెందుకు ఆల‌స్యం ఈ వీడియోను మీరు కూడా చూసేయండి.

From @pabloandthings



When your crush kiss you and you don't know how to react #meowed #meowedofficial #TheMeowedClub pic.twitter.com/sxSVhFeXmS