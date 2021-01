‘వ్యాక్సిన్ దుర్వినియోగంపై అఖిలేష్ ఆందోళన సబబే’

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వ్యాక్సిన్ దుర్వినియోగం అవుతుందని సమాజ్‌వాదీ పార్టీ చీఫ్‌ అఖిలేష్ యాదవ్ భయాందోళన వ్యక్తం చేయడం సబబే అని కాంగ్రెస్‌ సీనియర్‌ నేత రషీద్ అల్వి తెలిపారు. ప్రతిపక్ష నాయకులకు వ్యతిరేకంగా సీబీఐ, ఆదాయపు పన్ను శాఖ, ఈడీ సహా ఇతర ఏజెన్సీలను ప్రధాని మోదీ, కేంద్రంలోని అధికార బీజేపీ ఉపయోగించడమే దీనికి కారణమని అన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వ్యాక్సిన్ దుర్వినియోగం కావచ్చని అఖిలేష్ యాదవ్ భయపడితే దానిలో తప్పు లేదని తాను భావిస్తున్నానని చెప్పారు. ప్రతిపక్ష నాయకులకు వ్యతిరేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్న విధానం వల్ల కలుగుతున్న ఈ భయాన్ని సమర్థించవచ్చని ఏఎన్‌ఐతో రషీద్ అల్వి అన్నారు. ప్రజలకు కరోనా టీకాలు వేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతున్న తరుణంలో అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆయన సమర్థించారు.



The way BJP & PM have used agencies including CBI, Income Tax Dept & ED against opposition leaders, I think there's nothing wrong with it if Akhilesh Yadav fears that vaccine can be misused. The way govt is working against opposition leaders,fear is justified:Rashid Alvi,Congress pic.twitter.com/qXuXRsmzdW