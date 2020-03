న్యూఢిల్లీ : దేశంలో కరోనా వైరస్‌ను కట్టడి చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటుంది. భారత్‌లో కరోనా కేసుల సంఖ్య 195కు చేరింది. ఇందులో 163 మంది భారతీయులు కాగా, 32 మంది విదేశీయులు ఉన్నారు. దేశ వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు నలుగురు మృతి చెందారు. ఢిల్లీ, కర్ణాటక, మహారాష్ర్ట, పంజాబ్, రాజస్థాన్ లో ఒక్కొక్కరి చొప్పున ప్రాణాలు కోల్పోయారు.



కరోనా విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో కేంద్రం అప్రమత్తమైంది. మార్చి 22న జనతా కర్ఫ్యూను స్వచ్ఛందంగా పాటిద్దామని ప్రధాని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. ఇది ప్రపంచ యుద్ధాల కంటే ప్రమాదమని మోదీ అన్నారు. ఈ వైరస్ పట్ల మనకేం పర్వాలేదన్న ఉదాసీనత వద్దు అని మోదీ సూచించారు. ఇక కేంద్ర వైద్యారోగ్య శాఖ ఎప్పటికప్పుడు రాష్ర్టాల్లో తీసుకుంటున్న చర్యలను తెలుసుకుంటుంది. విదేశాల నుంచి ప్రయాణికులపై నిఘా పెట్టింది. అన్ని ఎయిర్‌పోర్టుల్లో థర్మల్‌ స్క్రీనింగ్‌ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. రైళ్లలోనూ ఈ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసి ప్రయాణికులను పరీక్షిస్తున్నారు. దాదాపు అన్ని రాష్ర్టాలు ఈ నెల 31 వరకు విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించాయి. రద్దీ ఉండే ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సినిమా హాల్స్‌, మాల్స్‌, పబ్బులు, క్లబ్బులను మూసివేశారు.



అత్యధికంగా మహారాష్ర్టలో 47 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఇందుల్లో ముగ్గురు విదేశీయులు ఉన్నారు. రెండో స్థానంలో కేరళ నిలిచింది. కేరళలో 28 కేసులు నమోదు కాగా, ఇద్దరు విదేశీయులు ఉన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్ లో 19(ఒక విదేశీ వ్యక్తి), కర్ణాటకలో 15, ఢిల్లీలో 17 కేసులు నమోదు కాగా, ఒక విదేశీ వ్యక్తి ఉన్నాడు. లఢక్ లో 10, తెలంగాణలో రాష్ర్టానికి చెందిన వారు ఏడుగురు కాగా, విదేశీయులు తొమ్మిది మంది ఉన్నారు. జమ్మూకశ్మీర్ లో 4, రాజస్తాన్ లో 7 కరోనా కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఇందులో ఇద్దరు విదేశీయులు ఉన్నారు. తమిళనాడు, హర్యానాలో మూడు కేసుల చొప్పున, హర్యానా, పంజాబ్ లో రెండు కేసుల చొప్పున నమోదు అయ్యాయి. ఉత్తరాఖండ్, బెంగాల్, ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ర్టాల్లో ఒక్కొక్కరికి మాత్రమే కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది.

