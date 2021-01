న్యూఢిల్లీ: గ‌ణ‌తంత్ర వేడుక‌ల ప‌రేడ్‌లో ప్ర‌ద‌ర్శిత‌మైన శ‌క‌టాల్లో‌ ఉత్తర‌ప్ర‌దేశ్ ప్ర‌భుత్వ శ‌క‌టం ఆహుతుల‌ను ఆక‌ట్టుకున్న‌ది. అయోధ్యలో నిర్మిస్తున్న‌ రామ మందిరం డిజైన్‌తో ఉత్త‌ర‌ప్ర‌దేశ్ శ‌క‌టాన్ని రూపొందించింది. శ‌క‌టం ముందు భాగంలో వాల్మీకి అసీనులై రామాయ‌ణ ర‌చ‌న గావిస్తున్న‌ట్లుగా ఆయ‌న విగ్ర‌హాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వెనుక భాగంలో నూత‌న డిజైన్ ఆధారంగా రామ మందిరాన్ని తీర్చిదిద్దారు. ఇక యూపీ శ‌క‌టాల్లోని మ‌ధ్య శ‌క‌టం ముందు భాగంలో అయోధ్య దిపోత్స‌వాన్ని త‌ల‌పించేలా దీపాల‌ను వెలిగించారు.



Designed after the theme 'Ayodhya: Cultural Heritage of Uttar Pradesh', the tableau of Uttar Pradesh also displays Ram Mandir.



The forepart of the middle tableau shows Deepotsava of Ayodhya, in which millions of earthen lamps are lit. #RepublicDay pic.twitter.com/FCnNOv7Z4n