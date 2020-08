తిరువనంతపురం : కేరళలోని ఇడుక్కి జిల్లాలోని రాజమల ఏరియాలో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కొండచరియలు విరిగిపడ్డ విషయం విదితమే. ఆ కొండచరియల కింద ఉన్న పలు నివాసాలు ధ్వంసం అయ్యాయి. మృతుల సంఖ్య 15కు చేరింది. మరో 50 మంది దాకా గల్లంతు అయ్యారు. ఎన్డీఆర్‌ఎఫ బృందాలు సహాయక చర్యలు కొనసాగిస్తున్నాయి.



ఈ ఘటనపై కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ. 5 లక్షల చొప్పున ఎక్స్‌గ్రేషియా ప్రకటించారు సీఎం. గాయపడ్డ వారికి ప్రభుత్వమే పూర్తిగా ఉచిత వైద్యం అందిస్తుందని విజయన్‌ తెలిపారు.

కొండచరియలు విరిగిపడ్డ ఏరియాలో ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలిగిందని సీఎం పేర్కొన్నారు.

