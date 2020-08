న్యూఢిల్లీ : మాజీ రాష్ర్ట‌ప‌తి ప్ర‌ణ‌బ్ ముఖ‌ర్జీ ఆరోగ్యం విష‌మంగానే ఉంద‌ని ఆర్మీ ఆస్ప‌త్రి వ‌ర్గాలు వెల్ల‌డించాయి. వెంటిలేట‌ర్‌పైనే ప్ర‌ణ‌బ్‌కు చికిత్స కొన‌సాగుతుంద‌ని తెలిపాయి. ప్ర‌త్యేక వైద్య బృందం ఆయ‌న‌ను నిశితంగా ప‌రిశీలిస్తుంద‌ని వైద్యులు స్ప‌ష్టం చేశారు. నాన్న చికిత్స‌కు స‌హ‌క‌రిస్తున్నార‌ని ప్ర‌ణ‌బ్ కుమారుడు అభిజిత్ ముఖ‌ర్జీ నిన్న ట్వీట్ చేసిన సంగ‌తి తెలిసిందే.



మెదడులో రక్తం గడ్డకట్టడంతో ప్రణబ్‌ ముఖర్జీ(84) అత్యవసర శస్త్రచికిత్స నిమిత్తం ఢిల్లీ కాంట్‌లోని ఆర్మీ రీసెర్చ్ అండ్ రెఫరల్ ఆసుపత్రిలో చేరారు. తరువాత ఆయనకు పరీక్షల్లో కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయ్యింది.

The condition of Pranab Mukherjee continues to be critical. His vital and clinical parameters are stable. He is on ventilatory support and is being closely monitored: Army Hospital (R&R), Delhi pic.twitter.com/9qVjAI8lsA