హైద‌రాబాద్‌: ప్ర‌ధాని మోదీ దేశాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడ‌టానికి కొన్ని గంట‌ల‌ ముందు సోనియా గాంధీ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఓ వీడియో పోస్టు చేశారు. లాక్‌డౌన్ నేప‌థ్యంలో దేశ ప్ర‌జ‌ల‌కు కాంగ్రెస్ అండ‌గా నిలుస్తుంద‌ని ఆమె అన్నారు. శాంతి, ధైర్యంతో ప్ర‌జ‌లు ఉండాల‌న్నారు. మీరు మీ ఇండ్ల‌ల్లోనే ఉండండి. ఎప్ప‌టిక‌ప్పుడు చేతులు క‌డుక్కోండి. అత్య‌వ‌స‌ర‌మైతేనే బ‌య‌ట‌కు రండి. మాస్క్‌ను ధ‌రించండి. క‌రోనా సంక‌ట స్థితి నుంచి బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చేందుకు దేశ‌భ‌క్తి, త్యాగాన్ని చూపాల‌న్నారు. ఇలాంటి క్లిష్ట స‌మ‌యాల్లో.. ఫ్యామిలీ స‌భ్యుల త్యాగాల‌ను మ‌ర‌వ‌లేమ‌న్నారు. డాక్ట‌ర్లు, సమాజ సేవ చేసేవారికి, పోలీసులు, స‌ఫాయి కార్మికులకు ఆమె కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు.



అయితే కాంగ్రెస్ నేత సోనియా త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో వీడియోను .. మోదీ ప్ర‌సంగానికి కొ్న్ని గంట‌ల ముందు రిలీజ్ చేయ‌డాన్ని బీజేపి త‌ప్పుప‌ట్టిన‌ట్లు తెలుస్తోంది. కోవిడ్‌19పై పోరాటం చేసేందుకు తాము ముందుంటామ‌ని సోనియా అన్నారు. అయితే ఈ నేప‌థ్యంలో బీజేపీ అధ్య‌క్షుడు జ‌గ‌త్ ప్ర‌కాశ్ న‌డ్డా ఓ ట్వీట్ చేశారు. థ్యాంక్యూ సోనియా గాంధీ గారు, మీ ఆరోగ్యం జాగ్ర‌త్త అంటూ న‌డ్డా త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో పేర్కొన్నారు. దేశ‌మంతా ఐక్యంగా ఉండాల్సిన స‌మ‌యంలో.. సోనియా రాజ‌కీయం చేస్తున్న‌ద‌ని గ‌తంలో న‌డ్డా ఆరోపించారు. ఇప్పుడు కూడా మోదీ ప్ర‌క‌ట‌న‌కు ముందు సోనియా వీడియో రిలీజ్ చేయ‌డాన్ని బీజేపీ వ‌ర్గాలు త‌ప్పుప‌డుతున్న‌ట్లు తెలుస్తోంది.



Thank you Sonia Ji, Take care of your health.