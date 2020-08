బారాముల్లా గ్రెనేడ్ దాడి.. సీసీ కెమెరా దృశ్యాలు

శ్రీన‌గ‌ర్: జ‌మ్ముక‌శ్మీర్‌లోని బారాముల్లా జిల్లాలో ఈ మ‌ధ్యాహ్నం ఆర్మీ కాన్వాయ్ ల‌క్ష్యంగా టెర్ర‌రిస్టులు దాడి చేసిన ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన సీసీ టీవీ దృశ్యాల‌ను అక్క‌డి పోలీసులు మీడియాకు విడుద‌ల చేశారు. కాన్వాయ్‌లోని ఆఖ‌రి వాహ‌నం ల‌క్ష్యంగా ఉగ్ర‌వాదులు భ‌వ‌నంపై నుంచి గ్రెనేడ్ విస‌ర‌గా.. దాన్ని ముందే గ‌మ‌నించిన ఆఖ‌రి వాహ‌నం డ్రైవ‌ర్ కారును నిలిపేసిన‌ట్లు సీసీ టీవీ దృశ్యాల‌ను బ‌ట్టి తెలుస్తున్న‌ది. గ్రెనేడ్ పేలిన వెంట‌నే రోడ్డుపై వెళ్తున్న ప‌లువురు ప్రాణాలు అర‌చేతిలో పెట్టుకుని ప‌రుగెత్త‌డం క‌నిపించింది.



కాగా, ఈ ఉద‌యం జ‌రిగిన ఉగ్ర‌వాదుల‌ గ్రెనేడ్ దాడిలో సైనికులు తృటిలో త‌ప్పించుకున్న‌ప్ప‌టికీ దారిలో వెళ్తున్న ఆరుగురు సాధార‌ణ‌ పౌరుల‌కు గాయాల‌య్యాయి. వారంతా ప్ర‌స్తుతం స్థానిక ఆస్ప‌త్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఘ‌ట‌న అనంత‌రం అక్క‌డ పెద్ద ఎత్తున పోలీసుల‌ను మోహ‌రించారు. గ్రెనేడ్ దాడికి పాల్ప‌డిన ఉగ్ర‌వాదుల కోసం సెర్చింగ్ ఆప‌రేష‌న్ చేప‌ట్టారు.



