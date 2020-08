అన్ని బంధాల‌ను దేవుడు సృష్టిస్తాడు. కానీ ఒక ఫ్రెండ్ అనే రిలేష‌న్ మాత్రం మ‌నిషికే వ‌దిలేశాడు. ఫ్యామిలీ, బంధువుల‌కు దూరంగా ఉన్న‌ప్పుడు ద‌గ్గ‌రుండి మ‌న బాగోగులు చూసుకునేది ఆ ఫ్రెండ్ మాత్ర‌మే. ఈ బంధాలు మ‌నుషుల‌కే కాదు, జంతువుల‌కు కూడా ఉంటాయి. వాటికి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. అవ‌స‌ర‌మైతే ప్రాణాలు కూడా ఇస్తాయి. అందుకు నిద‌ర్శ‌న‌మే ఈ వీడియో.

అటుగా వెళ్తున్న రెండు జీబ్రాల మీద‌కు ఒక సింహం దాడి చేసింది. రెండు జీబ్రాల‌లో ఒక‌దాని మెడ‌ను అమాంతం నోటితో ప‌ట్టుకొని చీల్చి చెండాడుతున్న‌ది సింహం. రెండో జీబ్రాకు సింహాన్ని చూసి భ‌యం ఉన్న‌ప్ప‌టికీ వెనుదిరిగి వెళ్ల‌కుండా ఫ్రెండ్ కోసం సింహాన్ని ఎదురించింది. వెనుక కాళ్ళ‌తో సింహాన్ని త‌ప్పించి త‌న ఫ్రెండ్‌ను కాపాడుకున్న‌ది జీబ్రా. ఈ వీడియోను రాజ్ శేఖ‌ర్ సింగ్ అనే యూజ‌ర్ ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేయ‌గా వైర‌ల్ అయింది. 'జీవితంలో క‌ష్టాలొచ్చిన‌ప్పుడు మీకు ఒక వ్య‌క్తి కావాలి. ఎటువంటి స‌మ‌యంలో అయినా ఆ వ్య‌క్తి మీతో ఉండాలి' అనే క్యాప్ష‌న్‌ను జోడించారు.

