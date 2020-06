ఉగ్రవాదుల కుట్ర భగ్నం.. భారీగా ఆయుధాలు స్వాధీనం

న్యూఢిల్లీ : ఉగ్ర దాడుల కోసం కశ్మీర్‌ లోయకు ఆయుధాలు తరలించాలని ఉగ్రవాదులు చేసిన కుట్రను పంజాబ్‌ పఠాన్‌కోట్‌ పోలీసులు భగ్నం చేశారు. జమ్మూకశ్మీర్‌కు చెందిన ఇద్దరు లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాదులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. లారీలో ఆయుధాలు తరలిస్తుండగా అమృత్‌సర్‌ - జమ్మూ మార్గంలో వాహనాన్ని పోలీసులు పట్టుకున్నారు. లారీలో ఉన్న పది గ్రనేడ్లు, ఏకే 47 తుపాకీ, 2 మ్యాగజైన్లు, 60 క్యాట్రిడ్జ్‌లను సీజ్‌ చేశారు. అరెస్టు చేసిన ఉగ్రవాదులను షోపియాన్‌ జిల్లాకు చెందిన అమీర్‌ హుస్సేన్‌, వసీమ్‌ హసన్‌గా పోలీసులు గుర్తించారు.



Ten hand grenades, along with one AK-47 rifle with 2 magazines and 60 live cartridges were seized from them, they have been identified as Aamir Hussain Wani and Wasim Hassan Wani: Punjab Police pic.twitter.com/FRKTbmornT