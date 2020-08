సాధార‌ణంగా పెద్ద దేవాల‌యాల్లో ప‌నిచేస్తే వాళ్లు బాగా పాపుల‌ర్ అవుతారు. కానీ ఈ దేవాల‌యం మాత్రం ఓ పూజారి వ‌ల్లే బాగా ప్ర‌సిద్ది చెందింది. అందేంటి అనుకుంటున్నారు. ఆ పూజారి నోటితో మంత్రాలు చ‌దువ‌డ‌మే కాదు. చేతుల‌తో అద్భుతంగా మార్ష‌ల్ ఆర్ట్స్ ప్ర‌ద‌ర్శించ‌గ‌ల‌డు. అధిక ఆల‌యాలు క‌లిగిన ప్ర‌దేశంగా పేరుగాంచి చెన్నై బీసెంట్ న‌గ‌ర్‌లో అష్ట‌ల‌క్షి ఆల‌యం ఉంది. అందులో ప‌నిచేసే పూజారి పేరు శేషాద్రి. ఇత‌ను వేదవేదాంగ పారంగతుడే కాదు, కరాటే వంటి మార్షల్ ఆర్ట్స్ లో దిట్ట‌.

ఈ పూజారి జాతీయస్థాయి పోటీల్లో చాంపియ‌న్ షిప్ సాధించ‌డం విశేషం. ఇటీవ‌ల ఇత‌నికి సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్న‌ది. ఇందులో ఆ పూజారి యుద్ద విద్య‌లు ప్ర‌ద‌ర్శిస్తున్నాడు. ఈ మార్ష‌ల్ ఆర్ట్స్ నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకున్న‌ది. గతంలో టీటీడీ శేషాద్రిని తిరుమల శ్రీవారికి సేవలు అందించే పూజారులకు కూడా యుద్ధ విద్యల్లో తర్ఫీదు, నివ్వాల్సిందిగా కోరింది. కానీ అత‌నికి బాధ్య‌త‌లు ఉన్నందు వ‌ల్ల తిరుమ‌ల‌కు రాలేన‌ని చెప్పారు. మ‌రి ఈ పూజారి మార్ష‌ల్ ఆర్ట్స్‌ను చూడాలంటే ఈ వీడియో చూడాల్సిందే.

Meet this Temple priest of Astalakshmi Temple in Besantnagar, who is well versed in Martial arts-like Silambam & Karate too

He also won prize in the national championship held at Mayiladuthurai.

Now that he has retired from his preist job he has planned