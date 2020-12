హైద‌రాబాద్‌: తెలంగాణ‌లో మ‌హ‌మ్మారి ప్ర‌భావం మ‌రింత త‌గ్గింది. రోజువారీ కొత్త కేసుల న‌మోదు త‌గ్గిపోవ‌డం, రికవ‌రీలు ఎక్కువ‌గా న‌మోదవుతుండ‌టం లాంటి శుభ ప‌రిణామాల‌తో రాష్ట్రంలో యాక్టివ్‌ కేసుల సంఖ్య వేగంగా దిగి వ‌స్తున్న‌ది. నిన్న‌టికి (మంగ‌ళ‌వారం నాటికి) రాష్ట్రంలో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య ఏకంగా 10 వేల దిగువ‌కు చేరింది. మంగ‌ళ‌వారం కొత్త‌గా 565 మందికి క‌రోనా పాజిటివ్ రాగా, ఒక క‌రోనా బాధితుడు మృతిచెందాడు.



అయితే, ఏకంగా ఒకేరోజు 925 మంది కరోనా బాధితులు వైర‌స్ బారినుంచి కోలుకోవ‌డంతో యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య భారీగా త‌గ్గింది. కొత్త‌గా న‌మోదైన 565 కేసుల‌తో క‌లిపి రాష్ట్రంలో ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు న‌మోదైన మొత్తం పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 2,70,883కు చేరగా.. అందులో 1462 మ‌ర‌ణాలు, 2,60,155 రిక‌వ‌రీలు పోను కేవ‌లం 9,266 యాక్టివ్ కేసులు మాత్ర‌మే మిగిలాయి. రాబోయే కొద్ది రోజుల్లోనే రాష్ట్రంలో పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య మ‌రింత త‌గ్గే అవ‌కాశం ఉన్న‌ది.

