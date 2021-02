హైదరాబాద్‌: ఉత్తరాఖండ్‌‌ జలప్రలయంలో చిక్కుకున్నవారిని రక్షించేందుకు ఇంకా ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా తపోవన్‌-విష్ణుగఢ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ టన్నెల్‌లో చిక్కుకుపోయిన వారిని రక్షించేందుకు సహాయ బృందాలు వరుసగా మూడో రోజూ కృషిచేస్తున్నాయి. ఇవాళ ఉదయం ఐటీబీపీ, ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌, ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌, సైన్యంతో కూడిన బృందం టన్నెల్‌లోకి ప్రవేశించింది. ప్రస్తుతం 120 మీటర్ల మేర టన్నెల్‌ లోపలికి వెళ్లడానికి అవకాశం ఉన్నది. వరదల కారణంగా ఇందులో భారీగా బురద ఉండటం, లోపలి నుంచి నీరు వస్తుండటంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలుగుతున్నదని ఐటీబీపీ అధికారులు తెలిపారు.



కాగా, ఇప్పటిరకు 32 మృతదేహాలను వెలికి తీశామని ఉత్తరాఖండ్‌ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. మరో 206 మంది ఆచూకీ లభించడంలేదని వెల్లడించింది. ఇందులో 25-35 మంది తపోవన్‌ టన్నెల్‌లోనే చిక్కుకుపోయి ఉంటారని తెలిపింది. వారంతా ప్రాణాలతోనే ఉంటారని భావిస్తున్నామని అధికారులు పేర్కొన్నారు.

