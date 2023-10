October 27, 2023 / 03:36 PM IST

చండీగఢ్‌: విద్యార్థి పట్ల టీచర్‌ దారుణంగా ప్రవర్తించాడు. వ్యక్తిగత శత్రుత్వం కారణంగా అతడ్ని కారుతో ఢీకొట్టాడు. కారు బానెట్‌పై పడి ప్రమాదకరంగా వేలాడిన అతడ్ని పది కిలోమీటర్ల దూరం వరకు అలా తీసుకెళ్లాడు. (Teacher Hits Student Tosses Him On Car Bonnet) ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. పంజాబ్‌లోని కపుర్తలా జిల్లాలో ఈ సంఘటన జరిగింది. ప్రైవేట్‌ కోచింట్‌ సెంటర్‌లో ఐఈఎల్‌టీఎస్‌కు శిక్షణ పొందుతున్న హర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్‌ ఈ నెల 26న సుల్తాన్‌పూర్ ప్రాంతంలోని రోడ్డుపై నిల్చొని ఉన్నాడు. టీచర్‌ బల్జీందర్ సింగ్ ఆ విద్యార్థి పట్ల క్రూరంగా ప్రవర్తించాడు. కారును వేగంగా నడిపి హర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్‌ను ఢీకొట్టాడు. కారు బానెట్‌పై పడి ప్రమాదకరంగా వేలాడిన విద్యార్థిని పది కిలోమీటర్ల దూరం వరకు డ్రైవ్‌ చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థి హర్మన్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ గాయపడ్డాడు.

కాగా, ఫిర్యాదు అందుకున్న పోలీసులు ఈ సంఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ దారుణానికి సంబంధించిన వీడియో ఫుటేజ్‌ను పరిశీలించారు. గాయపడిన విద్యార్థి హర్మన్‌ప్రీత్ సింగ్‌ను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్‌ చేసి చికిత్స అందిస్తున్నారు. అయితే కారుతో ఢీకొట్టి ఆగకుండా డ్రైవ్‌ చేసిన టీచర్‌ బల్జీందర్ సింగ్‌ గతంలో కూడా పలు నేరాలకు పాల్పడిన కేసులు నమోదయ్యాయని మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి. అయినప్పటికీ పోలీసులు అతడ్ని అరెస్ట్‌ చేయకపోవడంపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేశాయి. మరోవైపు ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

In Sultanpur Lodhi area of Kapurthala, after hitting the young man, a teacher hanged the young man on the bonnet of his car and took him around 10 kilometers. pic.twitter.com/IbwKD6oQ1g

