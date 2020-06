చెన్నై : త‌మిళ‌నాడులో క‌రోనా వైర‌స్ విల‌య‌తాండ‌వం చేస్తోంది. దేశంలోనే క‌రోనా వైర‌స్ పాజిటివ్ కేసుల్లో త‌మిళ‌నాడు రెండో స్థానంలో నిలిచింది. గ‌డిచిన 24 గంట‌ల్లో త‌మిళ‌నాడులో కొత్త‌గా 2,532 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు కాగా, మ‌రో 53 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు త‌మిళ‌నాడులో 59377 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు అయ్యాయి. ఇందులో 25,863 కేసులు యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి. మొత్తం క‌రోనా మృతుల సంఖ్య 757కు చేరిన‌ట్లు ఆ రాష్ర్ట వైద్యారోగ్య శాఖ వెల్ల‌డించింది.



చెన్నైలో అత్య‌ధికంగా 39,641, చెంగ‌ల్ ప‌ట్టులో 3,620, తిరువ‌ల్లూరులో 2,414, కంచీపురంలో 1,905, తిరువ‌న్న‌మ‌లైలో 983 పాజిటివ్ కేసులు న‌మోదు అయ్యాయి.

Tamil Nadu reports the highest single-day spike of 2532 #COVID19 cases; 53 deaths reported in the last 24 hours. The total number of cases stands at 59377. There are 25863 active cases now in the state. Death toll rises to 757: State Health Department pic.twitter.com/Gjgie6MfqL