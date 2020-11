చెన్నై: ఒక ఏనుగు ‘బాబ్-కట్’ హెయిర్‌స్టైల్‌తో అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నది. తమిళనాడు మన్నార్‌గుడిలోని రాజగోపాలస్వామి ఆలయంలో ఈ ఏనుగు ఉన్నది. దీని పేరు సెంగమలం. ఈ ఏనుగు ఆలనాపాలనా చూస్తున్న మావటివాడు దీనికి ‘బాబ్-కట్’ హెయిర్‌స్టైల్‌ చేయించాడు. దీంతో నాటి నుంచి ఈ ఏనుగును ‘బాబ్-కట్ సెంగమలం’ అని పిలుస్తున్నారు. ఈ ఆడ ఏనుగును 2003లో కేరళ నుంచి ఈ ఆలయానికి తీసుకువచ్చారు.

ఈ ఏనుగు తన బిడ్డలాంటిదని మావటి రాజగోపాల్‌ తెలిపారు. దీనికి పత్ర్యేకత ఉండాలని భావించానని, బాబ్‌-కట్‌తో ఉన్న ఏనుగు పిల్ల వీడియో చూసి ఆ మాదిరిగా సెంగమలం జుట్టును తీర్చిదిద్దినట్లు ఆయన చెప్పారు. దీంతో నాటి నుంచి ‘బాబ్-కట్’ హెయిర్‌స్టైల్‌తో అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నదని రాజగోపాల్‌ వెల్లడించారు. దాని తల జుట్టును ప్రతి రోజు ఒకసారి, వేసవిలో అయితే మూడుసార్లు కడుగుతానని తెలిపారు. దీంతో ఆలయానికి వచ్చే భక్తులు సెంగమలంతో ఫొటోలు దిగి వాటిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్‌ చేయడంతో ఈ ‘బాబ్-కట్’ హెయిర్‌స్టైల్‌ ఏనుగు ఎంతో ఫేమస్‌ అయ్యిందన్నారు.

#WATCH Tamil Nadu: Sengamalam, an elephant - living in Rajagopalaswamy Temple in Mannargudi - plays the harmonica. She is famous for her unique bob-cut hairstyle. pic.twitter.com/UU1cCOb23P