June 14, 2024 / 11:45 AM IST

చెన్నై: ఏపీ సీఎంగా చంద్ర‌బాబు ప్ర‌మాణ స్వీకారోత్స‌వం చేసిన స‌మ‌యంలో.. ఆ స్టేజ్‌పై కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా.. మాజీ గ‌వ‌ర్న‌ర్ త‌మిళిసైకి క్లాసు పీకుతున్న‌ట్లు ఓ వీడియో వైర‌ల్ అయిన విష‌యం తెలిసిందే. స్టేజ్ మీద‌కు వ‌స్తూ విషెస్ చెబుతున్న స‌మ‌యంలో.. త‌మిళిసైపై అమిత్ షా ఆగ్ర‌హం వ్య‌క్తం చేశారు. ఇద్ద‌రూ ఏదో మాట్లాడుకున్నారు. ఆ టైంలో కొంత ఆగ్ర‌హంగా ఉన్న అమిత్ షా త‌న చూపుడు వేలు చూపిస్తూ సీరియ‌స్ అయ్యారు. స‌రే అంటూ త‌మిళిసై త‌ల ఊపుకుంటూ వెళ్లారు. ఆ ఘ‌ట‌న ప‌ట్ల సోష‌ల్ మీడియాలో పుకార్లు వ్యాపించాయి.

త‌మిళ‌నాడు బీజేపీ నేత అన్నామ‌లై, త‌మిళిసై మ‌ధ్య ప్ర‌చ్ఛ‌న్న యుద్ధం న‌డుస్తున్న‌ట్లు ఆరోప‌ణ‌లు వినిపించాయి. ఆ వీడియోపై వదంతులు వ్యాపించ‌డంతో ఇవాళ బీజేపీ నేత సౌంద‌ర్య‌రాజ‌న్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. త‌న ఎక్స్ అకౌంట్‌లో ఆమె ఆ రోజు జ‌రిగిన సంభాష‌ణ వివ‌రాల‌ను వెల్ల‌డించారు. లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల ఫ‌లితాల త‌ర్వాత తొలిసారి అమిత్ షాను క‌లిశాన‌ని, ఎన్నిక‌ల త‌ర్వాత చేప‌ట్టాల్సిన అంశాల గురించి చ‌ర్చించుకున్న‌ట్లు ఆమె తెలిపారు.

ఎన్నిక‌ల స‌మ‌యంలో జ‌రిగిన అంశాల గురించి తెలియ‌జేస్తున్న స‌మ‌యంలో.. షా త‌న‌కు దిశానిర్దేశం చేశార‌న్నారు. ప్ర‌తి నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలోనూ విస్తృత స్థాయిలో రాజ‌కీయ‌, సేవ కార్య‌క్ర‌మాల‌పై దృష్టి పెట్టాల‌ని షా సూచించిన‌ట్లు ఆమె చెప్పారు. వీడియో ఆధారంగా అన‌వ‌స‌ర ఆరోప‌ణ‌లు వ‌స్తున్న‌ట్లు ఆమె పేర్కొన్నారు. తాజా లోక్‌స‌భ ఎన్నిక‌ల్లో ద‌క్షిణ చెన్నై సీటు నుంచి బీజేపీ అభ్య‌ర్థిగా త‌మిళిసై సౌంద‌ర్య‌రాజ‌న్ పోటీ చేశారు. డీఎంకే అభ్య‌ర్థి తంగ‌పాండియ‌న్ చేతిలో ఆమె ఓట‌మిపాల‌య్యారు.

త‌మిళ‌నాడు బీజేపీ యూనిట్‌లో అంత‌ర్గ‌త కుమ్ములాట జ‌రుగుతోంద‌న్న ఊహాగానాల‌కు తెర‌దింపుతూ త‌మిళిసై ఇవాళ పోస్టు పెట్టారు. పార్టీలో నేర‌స్థులు ఉన్నార‌ని, అన్నాడీఎంకేతో పొత్తు పెట్టుకుంటే గెలిచేవాళ్ల‌మ‌ని త‌మిళిసై ఇటీవ‌ల వివాదాస్ప‌ద వ్యాఖ్య‌లు చేసిన విష‌యం తెలిసిందే.

Yesterday as I met our Honorable Home Minister Sri @AmitShah ji in AP for the first time after the 2024 Elections he called me to ask about post poll followup and the challenges faced.. As i was eloborating,due to paucity of time with utmost concern he

adviced to carry out the…

— Dr Tamilisai Soundararajan (மோடியின் குடும்பம்) (@DrTamilisai4BJP) June 13, 2024