జైపూర్‌: టోల్ చెల్లించాల‌ని అడిగినందుకు ఓ ఎంపీ అనుచ‌రులు టోల్ సిబ్బందిప‌ట్ల దురుసుగా వ్య‌వ‌హ‌రించారు. టోల్ బూత్‌ను ధ్వంసం చేశారు. రాజ‌స్థాన్‌లోని షాజ‌హాన్‌పూర్ టోల్‌ప్లాజా ద‌గ్గ‌ర మంగ‌ళ‌వారం సాయంత్రం ఈ ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్రీయ లోక్‌తాంత్రిక్ పార్టీకి చెందిన ఎంపీ హ‌నుమాన్ బేనివాల్ త‌న అనుచ‌రుల‌తో క‌లిసి కార్ల‌లో వెళ్తుండ‌గా షాజ‌హాన్‌పూర్ టోల్‌ప్లాజా సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు.



అయితే, కారులో ఉన్న‌ద‌ని ఎంపీ హ‌నుమాన్ బేనివాల్ అని తెలుసుకుని అత‌ని కారుకు దారిచ్చారు. అయితే వెనుక కార్ల‌లో ఉన్న‌ది అత‌ని అనుచ‌రులే అని తెలియ‌క ఆ కార్ల‌ను ఆపినా, విష‌యం తెలుసుకుని వ‌దిలేశారు. దాంతో ఎంపీ అనుచ‌రులు కార్ల‌లోంచి దిగి టోల్ సిబ్బందిపై ద‌రుసుగా వ్య‌వ‌హ‌రించారు. టోల్ బూత్‌ను ధ్వంసం చేశారు. ఈ ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను కింది వీడియోలో చూడ‌వ‌చ్చు.

#WATCH Rajasthan: A group of people, allegedly the supporters of Rashtriya Loktantrik Party MP Hanuman Beniwal, misbehave with employees of Shahjahanpur Toll Plaza and vandalise a toll booth when a boom barrier blocked their way while they were crossing the toll. (19.01.2021) pic.twitter.com/KmGvt1W2Ax