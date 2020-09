సూర్యుడు ఎటు ఉంటే అటు పొద్దుతిరుగుడు పూలు తిరుగుతాయి. ప‌సుపు క‌ల‌ర్‌లో పూలు, మ‌ధ్య‌లో న‌ల్ల‌ని విత్త‌నాల‌ను చూస్తే.. మైమ‌రిపోతాం. అంద‌మైన ఫోటోలు దిగాలంటే అందుకు పొద్దుతిరుగుడు తోట‌ ప్ర‌త్యేకం. అంత బాగా వ‌స్తాయి ఫోటోలు. మ‌రి ఈ పొద్దుతిరుగుడు చెట్టు ఎత్తు వ‌ర‌కు ఉండొచ్చు. మ‌నిషి ఎత్తు. లేదంటే ఇంకాస్త పొడ‌వు ఉంటుంది. దీనికి త‌గిన‌ట్లుగానే పువ్వు ఉంటుంది. కానీ ఇక్క‌డ చెప్ప‌బోయే పొద్దుతిరుగుడు చెట్టు చాలా ప్ర‌త్యేకం. దీని ఎత్తు ఇంటి ఎత్తునే దాటిపోయింది. దానికి త‌గిన‌ట్లుగానే పువ్వు కూడా ఉంది. ఎంత సైజు తెలుసా? ఒక గొడుగు సైజు ఎంత ఉంటుందో అంతే ఉంటుంది ఈ పువ్వు.

అలాంటి చెట్టు క‌నిపిస్తే మ‌గువ‌లు ఊరుకుంటారా? ప‌క్క‌న నిల‌బ‌డి సెల్ఫీలు, ఫోటోలంటూ దాని దుంప తెంచేయ‌రూ. అలానే చేస్తున్నారు. ఇద్ద‌రు అమ్మాయిలు పువ్వు కింద‌, చెట్టు ప‌క్క‌న నిల‌బ‌డి ఫోటోల‌కు ఫోజిలిచ్చారు. వీటిని రెడిట్‌ వెబ్‌సైట్‌లో ప్రామ్‌మామా అనే యూజర్ షేర్ చేశారు. ఈ చెట్టుని చూసిన నెటిజ‌న్లు భూమి మీద కొత్తగా సూర్యుడు పుట్టినట్లుగానే అనిపిస్తోంది అంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. ‌

Redditors in r/pics have been sharing photos of their mammoth sunflowers and I...https://t.co/XvsgpTJ7LP via r/pics pic.twitter.com/drzEuTuFaf