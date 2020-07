మాండ్య ఎంపీ, సినీనటి సుమలతకు కరోనా పాజిటివ్‌

బెంగళూరు : దేశంలో కరోనా విళయతాండవం చేస్తున్నది. సామాన్య ప్రజలతో పాటు రాజకీయ నాయకులు, అధికారులు, సినీ నటులు, క్రీడాకారులకు వైరస్‌ సోకింది. అలాగే వైరస్‌తో పోరాటం చేస్తున్న వైద్యులు, పోలీసులు సైతం మహమ్మారి బారినపడ్డారు. ఇప్పటికే పాజిటివ్‌ కేసులు దేశంలో ఏడు లక్షలకు చేరువలో ఉన్నాయి. తాజాగా ప్రముఖ నటి, మాండ్య ఎంపీ సుమలతకు కరోనా సోకింది. కరోనా లక్షణాలు కనిపించడంతో పరీక్షలు చేయగా రిపోర్టులో పాజిటివ్ వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని ఆమె ధ్రువీకరిస్తూ ట్వీట్‌ చేశారు.

కాగా, సుమలత నియోజకవర్గంలోని పలు ప్రాంతాలను సందర్శించి, కరోనా వైరస్‌ ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. ఈ క్రమంలోనే శనివారం ఆమెకు తలనొప్పి, గొంతు నొప్పిరావడంతో అనుమానం వచ్చి పరీక్షలు చేయించుకున్నారు. దానికి సంబంధించి రిపోర్ట్ సోమవారం రాగా పాజిటివ్‌గా వచ్చింది. ప్రస్తుతం సుమలత హోమ్ ఐసోలేషన్‌లో ఉన్నారు. డాక్టర్ సలహాతో ఇంట్లోనే చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. ప్రజలందరి ఆశీర్వాదంతో త్వరలోనే కరోనా నుంచి బయటపడతానని ఆమె చెప్పారు. ఇటీవల తాను కలిసిన వారందరి వివరాలను అధికారులు వెల్లడించానని తెలిపారు. వారంతా వీలైనంత త్వరగా కరోనా పరీక్షలు చేయించుకోవాలని కోరారు.

Dear friends,

I had developed mild symptoms of headache and throat irritation on Saturday, July 4. I decided to get tested as I might have been exposed to COVID-19 during the course of my constituency duties and tours. (1/n)