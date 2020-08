అన్నాచెల్లెళ్లు, అక్కాత‌మ్ముడు మ‌ధ్య బంధాన్ని తెలియ‌జేసే ఎకైక పండుగ ర‌క్షా బంధ‌న్‌. ఎంతో ఆనందంగా ఘ‌నంగా జ‌రుపుకోవాల్సిన‌ ఈ పండుగ‌ను క‌రోనా రాక‌తో మ‌నుషుల‌కు దూరంగా ఉండాల్సి వ‌స్తుంది. ర‌క్షాబంధ‌న్ సంద‌ర్భంగా క‌ళాకారుడు సుద‌ర్శ‌న్ ప‌ట్నాయ‌క్ ఇసుక ఆర్ట్‌తో రాఖీ శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశారు.

క‌రోనా స‌మ‌యంలో మ‌నంద‌రినీ కాపాడేందుకు వైర‌స్‌కు వ్య‌తిరేఖంగా పోరాడుతున్న క‌రోనా యోధులంద‌రికీ ఈ ఆర్ట్‌ని నివాళ‌ర్పించారు. ఒడిశాలోని పూరి బీచ్ వ‌ద్ద వైద్యులు, పోలీసులు, కార్మికులు వంటి యోధుల చిత్రాల‌ను చిత్రించి కింద రాఖీ శుభాకాంక్ష‌లు తెలియ‌జేశాడు. ఈ చిత్రాన్ని ట్విట‌ర్‌లో షేర్ చేయ‌గా వైర‌ల్‌గా మారింది.

Let’s celebrate this #RakshaBandhan with #CovidWarriors, those are working tirelessly day and night for us. My SandArt at Puri beach in Odisha. pic.twitter.com/niLNHRJ8a1