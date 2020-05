ఇసుకతో రంజాన్‌ శుభాకాంక్షలు చెప్పిన ఆర్టిస్ట్‌!

నిన్న రంజాన్‌ వేడుకను అందరూ ఇంట్లోనే ఉండి ఘనంగా జరుపుకున్నారు. లాక్‌డౌన్‌ను ఉల్లంఘించకుండా ఫోన్‌కాల్‌, వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌, సోషల్‌మీడియా ద్వారా ముస్లిం సోదరులకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఒడిశాకు చెందిన పద్మశ్రీ అవార్డు గ్రహీత శాండ్‌ ఆర్టిస్ట్‌ సుదర్శన్‌ పట్నాయక్‌ క్రియేటివ్‌గా పూరీ బీచ్‌లో ఇసుకతో శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. సందర్భం ఏదైనా ఇసుకతో అందంగా తీర్చిదిద్దగల గొప్ప ఆర్టిస్ట్‌.

ఇసుకతో చేసిన నెలవంక చంద్రుడి మీద ‘ఈద్‌ ముభారక్‌’ అని రాశాడు. దీనికి కింద మసీద్‌లను డిజైన్‌ చేశాడు. వీటి కింద ‘హ్యాపీ ఈద్‌ అల్‌ ఫితర్‌’ అని క్రియేటివ్‌గా ఆర్ట్‌ వేశాడు. బీచ్‌లో ఒంటరిగా ఆర్ట్‌ వేస్తున్నప్పటికీ ముఖానికి మాస్క్‌ ధరించి ఈ పని చేపట్టడంతో సోషల్‌ మీడియాలో బాగా వైరల్‌ అవుతున్నది. మాస్క్‌ ధరించి ఆర్ట్‌ను సరిచేస్తున్న ఫొటోను ట్విటర్‌ ద్వారా షేర్‌ చేస్తూ అందరికీ రంజాన్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు పట్నాయక్‌. ‘చాలా అద్భుతంగా ఉంది’. ‘చెప్పడానికి మాటలు రావడం లేదు’. ‘షుక్రియా’ అంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

My SandArt on the occasion of #EidAlFitr with message #EidMubarak at puri beach in Odisha. pic.twitter.com/7Jx6kgtzxt