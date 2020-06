సోనూసూద్‌.. మా రియల్‌ హీరో నువ్వే!

ప్రముఖ ఆర్టిస్ట్ పద్మశ్రీ గ్రహీత సుదర్శన్‌ పట్నాయక్‌ తన ఆర్ట్‌తో అందరికీ అభినందనలు తెలుపుతుంటాడు. మొన్నటికి మొన్న రంజాన్‌ వేడుక సందర్భంగా ముస్లిం సోదరులకు శాండ్‌ ఆర్ట్‌తో శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. ఇప్పుడు వలస కార్మికులకు అండగా నిలుస్తూ రియల్‌ హీరో అనిపించుకుంటున్న విలన్‌ సోనూసూద్‌ చిత్రాన్ని ఇసుకతో చిత్రీకిరించాడు.

కరోనా కాలంలో ఇబ్బంది పడుతున్న వారందరికీ ఒక అమ్మలా, దేవుడిలా అండగా నిలిచాడు సోనూసూద్‌. వారి బాధ్యతలను గుండెలపై మోస్తున్నాడు. సోనూ సూద్‌కి అభినందనలు తెలిపేందుకు చాలామంది సోషల్‌మీడియాను వేదికగా చేసుకున్నారు. పట్నాయక్‌ మాత్రం ఒడిశాలోని పూరీ బీచ్‌ను ఎంచుకున్నాడు. తన వృత్తిగా మార్చుకున్న శాండ్‌ఆర్ట్‌తో సోనూసూద్‌ బొమ్మను చిత్రించి ‘కరోనా సమయంలో యు ఆర్‌ ద రియల్‌ హీరో మీకు కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు నాకు ఇంతకంటే ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు అనే శీర్షికతో శాండ్‌ఆర్ట్‌ను సోనూకి అంకితం చేశాడు పట్నాయక్‌. ఈ ఫొటోను ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేస్తూ సోనూసూద్‌కు ట్యాగ్‌ చేశాడు. ‘థ్యాంక్యూ తమ్ముడు. ఈ ఆర్ట్ నన్ను ఎంతో ప్రోత్సహిస్తున్నది. లవ్‌ యూ సో మచ్‌. ఒకసారి నిన్ను కలిసి గట్టిగా కౌగిలించుకోవాలని ఉంది’ అని సోనూ రీట్వీట్‌ చేశాడు. ఇప్పుడు ఈ ఫొటో వైరల్‌గా మారింది.

Thank you so much brother. Beginning my day with this encourages me to work harder. Love you so much ???? and wish to come and give you a tight hug soon. ???? https://t.co/AzUSBDxPjI