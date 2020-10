భువనేశ్వర్‌: ఒడిశా రాష్ట్రంలోని పూరీబీచ్‌లో అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌, ప్రథమ మహిళ మెలానియా ట్రంప్‌ సైకత శిల్పాలు దర్శనమిచ్చాయి. వీటిని ప్రముఖ సైకతశిల్పి సుదర్శన్‌ పట్నాయక్‌ రూపొందించారు. ఇటీవల వారిద్దరూ కరోనా బారినపడ్డ విషయం తెలిసిందే. అయితే, వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తూ పట్నాయక్‌ ఈ సైకత శిల్పాలను రూపొందించారు. కలర్ ఫుల్ ఇసుక శిల్పంతో పాటు 'గెట్ వెల్ సూన్' అనే సందేశంతో దీన్ని పట్నాయక్‌ ట్విట్టర్‌లో పెట్టాడు. దీనికి 3,500కు పైగా లైక్స్‌ రాగా, 313 రీట్వీట్లు వచ్చాయి.



Wishing President @POTUS @realDonaldTrump and First Lady @FLOTUS @MELANIATRUMP a speedy recovery and good health. My SandArt with message “Get well soon “ at Puri beach in india. pic.twitter.com/gE4u0s2xni