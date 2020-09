బీజేపీ ఐటీ సెల్ తనపై దుష్ప్రచారం చేస్తోంది : సుబ్రమణ్యస్వామి

న్యూఢిల్లీ : భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) సీనియర్ నాయకుడు, రాజ్యసభ ఎంపీ సుబ్రమణ్యస్వామి.. ఆ పార్టీ ఐటీ సెల్ పై ఆరోపణలు చేశారు. పార్టీ ఐటీ సెల్ హెడ్ అమిత్ మాల్వియా తనపై నకిలీ ట్వీట్లను ఉపయోగించి ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు.



"బిజెపి ఐటీ సెల్ రోగ్ అయిపోయింది. దానిపై కొందరు సభ్యులు నాపై వ్యక్తిగత దాడులు చేయడానికి నకిలీ ఐడీ ట్వీట్లు వేస్తున్నారు" అని స్వామి ట్వీట్ చేశారు. "నాపై కోపంతో ఉన్న అనుచరులు వ్యక్తిగత దాడులు చేస్తే, పార్టీ యొక్క రోగ్ ఐటీ సెల్ కు బీజేపీ బాధ్యత వహించలేనందున నేను బాధ్యత వహించలేను" అని ఆయన పేర్కొన్నారు. "నేను ఇలాంటి వాటిని విస్మరిస్తున్నాను, కాని బీజేపీ వారిని తొలగించాలి. ఒక మాలావియా పాత్ర అపరిశుభ్రతతో అల్లర్లను నడుపుతోంది. మేము రావణుడు లేదా దుశ్శాసన్ కాదు మర్యాద పురుషోత్తం పార్టీ సభ్యులం" అని ఆయన ట్వీట్ చేశారు.

గత కొన్ని రోజులుగా సుబ్రమణ్యస్వామి జేఈఈ-నీట్ పరీక్షలపై కూడా బీజేపీ వైఖరితో విభేదించారు. విద్యార్థి సంఘం నుంచి విమర్శలు వచ్చినప్పటికీ వాటిని నిర్వహించడానికి మోదీ ప్రభుత్వం నిశ్చయించుకోవడంపై కూడా ఆయన విమర్శలు చేశారు. "కొవిడ్-19 ఇన్ఫెక్షన్ల మధ్యలో జేఈఈ-నీట్ పరీక్షలు, లాక్డౌన్ ప్రభావాలను స్తంభింపజేయడం, కుప్పకూలిపోతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థ, వికసించే రుతుపవనాలు, చైనీస్ డ్రాగన్ మన భూభాగాన్ని కదిలించడం, బాలీవుడ్లో దొంగలు, హంతకులు, అమాయకులను కాల్చి చంపిన జల్లియన్వాలా బాగ్ లాంటిది "అని సెప్టెంబర్ 4 న ట్వీట్ చేశారు. ఇలాఉండగా, సుబ్రమణ్యస్వామి వ్యాఖ్యలపై స్పందించేందుకు బీజేపీ ఐటీ సెల్ చీఫ్ అమిత్ మాల్వియా అందుబాటులో లేరు.

The BJP IT cell has gone rogue. Some of its members are putting out fake ID tweets to make personal attacks on me. If my angered followers make counter personal attacks I cannot be held resonsible just as BJP cannot be held respinsible for the rogue IT cell of the party