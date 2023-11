UP BJP Minister | ఉగ్ర దాడిలో సైనిక అధికారి మృతి.. రోధిస్తున్న తల్లికి చెక్‌ ఇస్తూ ఫొటోకు పోజిచ్చిన బీజేపీ మంత్రి

November 24, 2023 / 07:51 PM IST

లక్నో: ఉగ్రవాదుల దాడిలో మరణించిన సైనిక అధికారి తల్లిని బీజేపీ మంత్రి పరామర్శించారు. (UP BJP Minister) రోధిస్తున్న ఆమె వద్దని చెబుతున్నప్పటికీ బలవంతంగా చెక్‌ ఇవ్వడంతోపాటు ఫొటోకు పోజు ఇచ్చేందుకు ఆయన ప్రయత్నించారు. సైనిక అధికారి మృతదేహం ఆ ఇంటికి చేరక ముందే శవ రాజకీయాలకు యత్నించారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. జమ్ముకశ్మీర్‌లోని రాజౌరిలో గురువారం ఉగ్రవాదులతో జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్‌లో కెప్టెన్ శుభం గుప్తా మరణించారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఆగ్రాలో నివసిస్తున్న అమర వీరుడి కుటుంబం వద్దకు ఇంకా ఆ సైనిక అధికారి మృతదేహం చేరలేదు.

కాగా, ఆ రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ మంత్రి యోగేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ శవ రాజకీయాలకు ప్రయత్నించారు. శుక్రవారం కెప్టెన్ శుభం గుప్తా కుటుంబాన్ని ఆయన పరామర్శించారు. అయితే కుమారుడ్ని కోల్పోయిన బాధతో ఆర్మీ అధికారి తల్లి రోధించింది. మంత్రి యోగేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ చెక్‌ ఇవ్వబోగా ఇలాంటి ప్రదర్శన వద్దంటూ ఆమె విలపించింది. అయినప్పటికీ పట్టించుకోని ఆయన చెక్‌ను బలవంతంగా ఆమెకు ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నించడంతోపాటు మీడియాకు పోజులిచ్చారు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. ఈ నేపథ్యంలో బీజేపీ మంత్రి యోగేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.

The B in BJP should stand for Besharm and P for Publicity.

Captain Shubham Gupta made the ultimate sacrifice in the line of duty during an encounter in the Rajouri sector. His mother is grieving and eagerly awaiting her son's mortal remains. In the midst of her inconsolable… pic.twitter.com/IXUX0a3Iu1

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) November 24, 2023