వరుస పండుగల వేళ జర జాగ్రత్త సుమా!

న్యూఢిల్లీ : పండుగల సీజన్‌ మొదలైంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఘనంగా జరిగే బతుకమ్మ పండుగతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించే నవరాత్రి, దసరా, దీపావళి, భాయ్‌ దూజ్‌ వంటి అనేక పండుగలు వరుసగా వస్తున్నాయి. అయితే, కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తిని దృష్టిలో పెట్టుకుని పండుగలను జరుపుకోవాలని కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ ప్రజలకు సూచిస్తున్నది. వరుసగా వచ్చే పండుగల సందర్భంగా బంధువులు, స్నేహితులను కలుసుకునేందుకు.. వారితో విందు భోజనాలు ఆరగించేందుకు చాలా మంది ప్లానింగ్‌ చేసుకుంటుంటారు. పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు గుమిగూడటం వలన కరోనా వైరస్‌ సంక్రమణ జరిగే ప్రమాదమున్నందున కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రోటోకాల్‌ను అనుసరించి పండుగలను ఆనందంగా జరుపుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది.



ఏదేమైనా, కరోనా వైరస్ మహమ్మారి ఇంకా ముగియలేనందున మాస్కులు ధరించడం, నిర్ణీత దూర నిబంధనలను పాటించాల్సిన అవసరం ఉన్నదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పరిశుభ్రత ప్రోటోకాల్‌ను పాటించాల్సిన అవసరం ఉందని గమనించాలి. రెండు రోజుల క్రితం టెలివిజన్ ప్రసంగంలో ముందు జాగ్రత్త చర్యలు పాటించాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ.. దేశ పౌరులకు హృదయపూర్వక విజ్ఞప్తి చేశారు. కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ కూడా ట్వీట్‌లో పెద్ద సమూహాలకు దూరంగా ఉండాలని ప్రజలను అభ్యర్థించారు. మర్యాదపూర్వకంగా పండుగ జరుపుకోవాలని ఏ మతం లేదా దేవుడు చెప్పలేదని, విశ్వాసాన్ని నిరూపించుకోవడానికి పెద్ద సంఖ్యలో సమావేశమయ్యే అవసరం లేదని ఆయన ట్వీట్ చేశారు.

అయినప్పటికీ, బయటకు వెళ్లేందుకు ఎవరైనా ప్లాన్ చేస్తే కరోనా వైరస్‌ సంక్రమణ జరుగకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచించిన ప్రోటోకాల్స్ పాటించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. రద్దీ ప్రదేశాలను నివారించాలి. పండుగలను అన్ని జాగ్రత్తలతో జరుపుకోవాలి. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ప్రజలను కలవకుండా చూసుకోవాలి. అవసరమైన దూరంలో ఉండాలి. ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ముఖానికి మాస్క్‌ తప్పనిసరిగా ధరించాలి. ముఖాముఖి సంబంధాలను నివారించాలి. ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత బట్టలను డిటర్జెంట్‌తో శుభ్రం చేసుకోవాలి. పరిశుభ్రంగా స్నానం చేయాలి. ఏవైనా లక్షణాలు కనిపించగానే ఆలస్యం చేయకుండా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.

* సామాజిక దూరం ప్రామాణికం కావడంతో ప్రాదేశిక సరిహద్దులను కొనసాగించాలి.

* థర్మల్ స్క్రీనింగ్, ఆరు అడుగుల భౌతిక దూరం పాటించాలి.

* ఊరేగింపులు, ర్యాలీల్లో రద్దీ అనుమతించబడిన సంఖ్యను మించకూడదు.

* మాస్కులు ధరించడం తప్పనిసరి.

* ఎగ్జిబిషన్లు, ఫెయిర్లు, పూజా పండల్స్, రామ్‌లీలా పండల్స్, కచేరీలు, నాటకాలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం

* మతపరమైన ప్రదేశాలలో భజన సమూహాలను అనుమతించకూడదు.

* అన్ని ఎయిర్ కండిషనింగ్ పరికరాల ఉష్ణోగ్రత అమరిక 24-30 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్‌ పరిధిలో ఉండాలి.

* ఎవరైనా పాజిటివ్‌గా ఉంటే ఆ ప్రాంగణంలో క్రిమిసంహారక మందు పిచికారి చేయాలి.

* సురక్షితమైన తాగునీటి ఏర్పాట్లు చేయాలి.

* పునర్వినియోగపరచలేని కప్పులను వాడాలి.

* అత్యవసర పరిస్థితుల్లో హాజరు కావడానికి వీలుగా సమీప దవాఖానలతో అనుసంధానమై ఉండేలా చూసుకోవాలి.

* శ్వాస సంబంధ సమస్యలు ఉన్నవారు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థ ఉన్నవారు బయటకు వెళ్లకుండా చూడాలి.

ప్రస్తుత పండుగ సీజన్‌లో కాలుష్యం పెరిగే అవకాశాలతోపాటు పొగమంచు, చల్లని గాలులు వచ్చే అవకాశం ఉండటంతో పిల్లలు, వృద్ధులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని వైద్యనిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

My Dharma is to protect my people, to save lives & not destroy them. No religion or God says that you have to celebrate in an ostentatious way, there is no need to congregate in large numbers to prove your faith.#sundaysamvaadwithdrhv @MoHFW_INDIA @PMOIndia pic.twitter.com/zbkqOJe0H4