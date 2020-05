సరిహద్దుల్లో పట్టుబడ్డ గూఢచార పావురం!

శ్రీనగర్‌: సరిహద్దుల్లో అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన ఒక గూఢచార పావురాన్నికథువా జిల్లా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. భారత్-పాకిస్థాన్‌ సరిహద్దులో సోమవారం ఈ పావురం దొరికినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఈ పావురం కాలికి చిన్న రింగు, ఆ రింగు మీద కోడ్‌ నెంబర్లు ఉండటంతో అది కచ్చితంగా పాకిస్థాన్‌ గూఢచార పావురమేనని పోలీసులు చెబుతున్నారు.



వివరాల్లోకి వెళ్తే.. జమ్ముకశ్మీర్‌లోని కథువా జిల్లా మన్యారి గ్రామానికి చెందిన కొందరు వ్యక్తులకు హిరానగర్‌ సెక్టార్‌ వద్ద ఒక పావురం కిందపడిపోయి కనిపించింది. వారు ఆ పావురాన్ని తీసుకెళ్లి స్థానిక పోలీస్‌స్టేషన్‌లో అప్పగించారు. ఆ పావురం పాకిస్థాన్‌ బోర్డర్‌ వైపు ఎగురుతూ కింద పడిపోయిందని మన్యారి గ్రామస్తులు తెలిపారు.

ఆ పావురాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించగా దాని కాలుకు ఒక చిన్న రింగు ఉండటాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. ఆ రింగుపై ప్రత్యేక కోడింగ్‌తో కూడిన సంఖ్యలు ఉండటంతో అది పాకిస్థాన్‌ గూఢచార కపోతంగా కథువా జిల్లా ఎస్పీ శైలేంద్రమిశ్రా నిర్ధారించారు. అనంతరం ఆ పావురాన్నిసంబంధిత ఆర్మీ అధికారులకు అప్పగించారు.



Jammu&Kashmir: Locals in Kathua captured a pigeon near Indian border fences today. Shailendra Mishra, SSP Kathua says, "We don't know from where it came. Locals captured it near our fences. We have found a ring in its foot on which some numbers are written.Investigation underway" pic.twitter.com/76RJilZTFO