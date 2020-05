న్యూఢిల్లీ : భారత్‌లో కరోనా వైరస్‌ విలయతాండవ చేస్తోంది. రోజురోజుకు కరోణా మరణాల సంఖ్య పెరిగిపోతూనే ఉంది. గడిచిన 24 గంటల్లో భారత్‌లో కరోనాతో 100 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, కొత్తగా 3,967 పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. దీంతో దేశంలో కరోనా మరణాల సంఖ్య 2,649కి చేరుకోగా, పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య 81,970కి చేరింది. ఈ వైరస్‌ నుంచి 27,920 మంది కోలుకుని డిశ్చార్జి అయ్యారు.



అత్యధికంగా మహారాష్ట్రలో 27,524 కేసులు నమోదు కాగా, 1,019 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తమిళనాడులో 9,674(మృతులు 66), గుజరాత్‌లో 9,592(మృతులు 586), ఢిల్లీలో 8,470(మృతులు 115), రాజస్థాన్‌లో 4,589(మృతులు 125), మధ్యప్రదేశ్‌లో 4,426(మృతులు 237), ఉత్తరప్రదేశ్‌లో 3,902(మృతులు 88), వెస్ట్‌ బెంగాల్‌లో 3,902(మృతులు 215), ఏపీలో 2,205(మృతులు 48), పంజాబ్‌లో 1,935(మృతులు 32), తెలంగాణలో 1,414(మృతులు 34) పాజిటివ్‌ కేసులు నమోదు అయ్యాయి.

Spike of 3967 #COVID19 cases & 100 deaths in India, in last 24 hours. Total positive cases in the country is now at 81970, including 51401 active cases, 27920 cured/discharged/migrated cases and 2649 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/63yDyjOXBI