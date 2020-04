దాచి ఉంచిన ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రి స్వాధీనం

శ్రీనగర్‌ : ఫూంచ్‌ జిల్లాలోని షీంధారా ప్రాంతంలోని ఓ రహస్య ప్రదేశం నుంచి పోలీసులు ఆయుధాలు, మందుగుండు సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్పెషల్‌ ఆపరేషన్‌ గ్రూప్‌కు చెందిన భద్రతా సిబ్బంది వీటిని కనుగొని స్వాధీనం చేసుకుంది. సంఘటనా స్థలం నుంచి ఒక ఏకే-47 రైఫిల్‌, 3 ఏకే మాగ్జిన్స్‌, 43 ఏకే రౌండ్స్‌, ఒక చైనీస్‌ పిస్టల్‌, ఒక పిస్తోల్‌ మ్యాగజైన్‌, ఒక పౌంచ్‌ను భద్రతా సిబ్బంది స్వాధీనం చేసుకుంది.



Jammu & Kashmir: Special Operations Group Poonch has recovered a cache of arms and ammunition from a hideout in Sheendhara area of Poonch district. One AK-47 rifle, 3 AK magazines, 43 AK rounds, one Chinese Pistol, one Pistol Magazine, one pouch recovered. pic.twitter.com/UfsTuFXWfU