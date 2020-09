హైదరాబాద్‌ : దేశంలో కరోనా మహమ్మారి వ్యాప్తి ప్రారంభమైన నాటి నుంచి బాధితులు, పేదలకు సహాయం చేస్తూ తన మంచి మనసును చాటుకుంటున్న నటుడు సోనుసూద్‌ మరోసారి ఉదారతను ప్రదర్శించారు. తన చిన్నారి గుండె ఆపరేషన్‌ కోసం సహాయం కోరగా అండగా ఉంటానని హామీ ఇచ్చాడు. అసిఫ్‌ అనే వ్యక్తి ట్విట్టర్‌లో సోనుసూద్‌కు తన సమస్యను వివరిస్తూ ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ పెట్టాడు. ‘సర్‌ నాకు నాలుగు నెలల పాప ఉంది. నా సమస్యను మీతో పంచుకుంటున్నాను. నాకు చిన్న పాప ఉండగా, గుండెజబ్బుతో బాధపడుతుంది. గుండెకు రెండు రంధ్రాలు ఉన్నాయని వైద్యులు తెలిపారు. గుండెకు ఆపరేషన్‌ చేయించాలని చెప్పారు. నేను ఖర్చులు భరించలేని స్థితిలో ఉన్నా. దయ చేసి సహాయం చేయండి’ అని అభ్యర్థించాడు. స్పందించిన సోనుసూద్‌.. అసిఫ్‌ భాయ్‌.. వచ్చే వారం ముంబైలో శస్త్ర చికిత్స చేయిద్దాం. లిటిల్‌ ఏంజిల్‌ను సూపర్‌ ఫిట్‌గా మార్చేద్దాం. మీ ప్రయాణ వివరాలకు సంబంధించి మా బృందం మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తుంది. త్వరలో కలుద్దాం’.. అంటూ రీట్వీట్‌ చేశారు.

Ashif bhai.. we have fixed the surgery for next week in mumbai. Let’s get the little angel super fit. My team will connect with you regarding your travel details.

See u soon.❣️???? https://t.co/zrS4M1Ijj1