న్యూఢిల్లీ: వాషింగ్ట‌న్‌లోని క్యాపిట‌ల్ హిల్‌పై దాడి చేసిన‌ప్పుడు పోలీసులు చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటే ఈ మైక్రో బ్లాగింగ్ సైట్లు వాళ్ల‌కు మ‌ద్ద‌తు ఇచ్చాయి. అదే ఎర్ర‌కోట‌పై దాడి జ‌రిగిన‌ప్పుడు పోలీసుల‌కు వ్య‌తిరేకంగా వ్య‌వ‌హ‌రించాయి. ఇలాంటి డ‌బుల్ స్టాండ‌ర్డ్స్ ఇక్క‌డ న‌డ‌వ‌వు.. అని కేంద్ర న్యాయ‌శాఖ మంత్రి ర‌విశంక‌ర్ ప్ర‌సాద్ తీవ్రంగా స్పందించారు. కొన్ని మైక్రో బ్లాగింగ్ సైట్లు క్యాపిట‌ల్ హిల్ ఘ‌ట‌న‌ను, ఎర్ర‌కోట ఘ‌ట‌న‌ను వేర్వేరుగా చూశాయ‌ని ఆయ‌న ఆరోపించారు. తాను రాజ్య‌స‌భ‌లో మాట్లాడిన ప్ర‌సంగం తాలూకు వీడియోను త‌న ట్విట‌ర్‌లో ర‌విశంక‌ర్ పోస్ట్ చేశారు. ఈ సంద‌ర్భంగా మైక్రో బ్లాగింగ్ సైట్ల‌కు తీవ్ర హెచ్చ‌రిక‌లు జారీ చేశారు. త‌మ ప్ర‌భుత్వం ఎప్పుడూ స్వేచ్ఛాయుత మీడియాను ప్రోత్స‌హించింద‌ని చెప్పారు. ఎమ‌ర్జెన్సీ రోజుల్లో వ్య‌క్తుల స్వేచ్ఛ కోసం, మీడియా స్వేచ్ఛ కోసం, న్యాయ వ్య‌వస్థ స్వతంత్ర‌త కోసం పోరాడిన వ్య‌క్తులు నాయ‌కులు ఉన్న ప్ర‌భుత్వం త‌మ‌ద‌ని ఆయ‌న చెప్పుకొచ్చారు. సోష‌ల్ మీడియాపై త‌మ‌కు గౌర‌వం ఉన్నా.. వాళ్లు క‌చ్చితంగా భార‌త రాజ్యాంగానికి, చ‌ట్టాల‌కు లోబ‌డి ఉండాల్సిందేన‌ని స్ప‌ష్టం చేశారు.



When Capitol Hill in Washington was ransacked & police administration took action, some micro blogging companies stood in support of them. But when the iconic Red Fort in Delhi was attacked, they behaved differently.



Such double standard is unacceptable.



