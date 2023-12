Kapil Sibal | ఓడిపోయేందుకే కొన్ని పోరాటాలు.. సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకు ముందు కపిల్‌ సిబల్‌ ట్వీట్‌

December 11, 2023 / 05:02 PM IST

న్యూఢిల్లీ: ఓడిపోయేందుకే కొన్ని పోరాటాలు చేయాల్సి ఉంటుందని రాజ్యసభ ఎంపీ, సుప్రీంకోర్టు సీనియర్‌ న్యాయవాది కపిల్‌ సిబల్‌ (Kapil Sibal) ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు. ఇది వైరల్‌ అయ్యింది. జమ్ముకశ్మీర్‌కు స్వయం ప్రతిపత్తిని కల్పించే ఆర్టికల్‌ 370 రద్దును సవాల్‌ చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్లపై ఏళ్లుగా విచారణ జరిపిన సుప్రీంకోర్టు సోమవారం తుది తీర్పు ఇచ్చింది. ఆర్టికల్‌ 370ని రాష్ట్రపతి రద్దు చేయడం రాజ్యాంగబద్ధమేనని ఐదుగురు న్యాయమూర్తులతో కూడిన రాజ్యాంగ ధర్మానసం స్పష్టం చేసింది.

కాగా, ఆర్టికల్‌ 370 రద్దును సవాల్‌ చేసిన పిటిషనర్ల తరుఫు వాదించిన సీనియర్‌ న్యాయవాది కపిల్‌ సిబల్‌, సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకు ముందు ఎక్స్‌లో ఒక పోస్ట్‌ చేశారు. ‘కోర్టుల్లో కొన్ని యుద్ధాలు ఓడిపోవడానికే పోరాడాలి. భరించలేని వాస్తవాలను ముందు తరాలవారు తెలుసుకోవాలంటే చరిత్ర తప్పనిసరిగా నమోదు కావాలి. సంస్థాగత చర్యల తప్పొప్పులపై రాబోయే ఏళ్లలో చర్చ జరుగుతుంది. చారిత్రక నిర్ణయాల నైతిక దిక్సూచికి చరిత్ర మాత్రమే తుది మధ్యవర్తి’ అని పేర్కొన్నారు. ఈ పోస్ట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Courts

Some battles are fought to be lost

For history must record the uncomfortable facts for generations to know

The right and wrong of institutional actions will be debated for years to come

History alone is the final arbiter

of the moral compass of historic decisions

— Kapil Sibal (@KapilSibal) December 11, 2023