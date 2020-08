నెట్టింట వైరలవుతున్న భారీ ఏకో ఫ్రెండ్లీ గణేశుడు

ముంబై : ప్రపంచమంతా కరోనా ప్రపంచాన్ని చిన్నాభిన్నం చేస్తున్నది. ఎటు వెళ్దామన్నా.. ఏం చేద్దామన్నా ఎక్కడా ఎలా సోకుతుందో తెలియక జనం జంకుతున్నారు. మాయదారి వైరస్‌తో పండుగలను కూడా సంబరంగా చేసుకోలేని పరిస్థితి. దేశవ్యాప్తంగా ఉత్సాహంగా జరుపుకునే గణేశ్‌ నవరాత్రి ఉత్సవాలను ఈ సారి నిరాడంబరంగా జరుపుకోవాలని ప్రభుత్వాలు సూచిస్తున్నాయి. భారీ సైజు విగ్రహాలను కాకుండా ఇంట్లోనే చిన్న సైజులో మట్టి గణపతిని పూజించి, నిమజ్జనం చేసుకోవాలని చెబుతున్నాయి. పలు సంస్థలు కూడా పర్యావరణ సంరక్షణ కోసం ఏకో ఫ్రెండ్లీ నినాదాన్ని సైతం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మహారాష్ట్రలోని షోలాపూర్‌ బాల గ్రామానికి చెందిన ప్రతీక్‌ తండాలనే ఆర్టిస్ట్‌కు సరికొత్త ఆలోచన వచ్చింది. చవితికి కొద్ది రోజుల ముందు పొలంలో తన మిత్రుల సహాయంతో వినాయకుడి రూపాన్ని గీసి, అందులో విత్తనాలు చల్లాడు. వంద అడుగుల వెడెల్పు, 200 అడుగుల పొడవుతో ఉన్న భారీ ఏకో ఫ్లెండ్లీ వినాయకుడి అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. డ్రోన్‌ సహాయంతో వీడియో తీసి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయగా నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

The youth of Bale village in Solapur (MH) started embodying the image of Ganpati Bappa in a half acre farm a month ago. Now it is complete after their hard work.



¦¦ Ganapati Bappa Morya ¦¦ ????❣️???? pic.twitter.com/9Vdy8mS5oG