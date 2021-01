శ్రీన‌గ‌ర్: జ‌మ్ముక‌శ్మీర్‌లోని శ్రీన‌గ‌ర్ సిటీలో గ‌త రాత్రి భారీగా మంచు కురిసింది. దీంతో న‌గ‌ర‌మంత‌టా దూదిని వెద‌జ‌ల్లిన‌ట్లుగా మంచు కుప్ప‌లు పోగుప‌డ్డాయి. ఇండ్ల‌పైన, వాకిళ్ల‌లో, రోడ్ల‌పైన ఎటు చూసినా తెల్ల‌ని మంచు కుప్ప‌లే క‌నిపిపిస్తున్నాయి. రోడ్ల‌పైన ప‌లుచోట్ల రెండు నుంచి మూడు అడుగుల ఎత్తున మంచు పేరుకుపోయింది. దీంతో న‌గ‌ర ప్ర‌జ‌లు ఇవాళ ఇండ్లలో నుంచి బ‌య‌టికి రాలేని ప‌రిస్థితి నెల‌కొన్న‌ది. ఒక ర‌కంగా చెప్పాలంటే శ్రీన‌గ‌ర్‌లో మంచు కార‌ణంగా జ‌న‌జీవ‌నం స్తంభించిపోయింద‌నే చెప్ప‌వ‌చ్చు. ఎక్క‌డిక‌క్క‌డ కుప్పులు తెప్ప‌లుగా మంచు పేరుకుపోయిన దృశ్యాల‌ను కింది వీడియోలో మీరు కూడా చూడ‌వ‌చ్చు.



#WATCH | Residents go about their daily lives, as a thick blanket of snow covers Srinagar, in Jammu and Kashmir, after a heavy spell of snowfall pic.twitter.com/FJzMKeX3T2