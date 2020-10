న్యూఢిల్లీ: ‌చిన్న‌ప్పుడు మ‌నంద‌రం జింక‌, తాబేలుకు సంబంధించిన నీతి క‌థ చ‌దువుకునే ఉంటాం. ఆ క‌థ‌లో తాబేలు, జింక ప‌రుగు పోటీ పెట్టుకుంటాయి. తాబేలును త‌క్కువ అంచనా వేసిన జింక ముందుముందుగా వెళ్లి ఓ చెట్టుకింద సేద దీరుతుంది. తాబేలు వ‌చ్చేస‌రికి తాను రేస్ పూర్తిచేయ‌వ‌చ్చులే అని మెల్ల‌గా నిద్ర‌లోకి జారుకుంటుంది. అయితే తాబేలు మాత్రం నిదానంగా ఎక్క‌డా ఆగ‌కుండా జింక నిద్ర‌లో ఉండ‌గానే రేస్‌ను పూర్తి చేస్తుంది. స్లో అండ్ స్టెడీ విన్స్ ద రేస్ అనే నీతిని ఈ క‌థ ద్వారా తెలుసుకున్నాం.



తాజాగా అదే నీతిని బోధించే ఒక వీడియోను సుధా రామెన్ అనే ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీస‌ర్ ట్విట్ట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. చిన్నారులు స్పూన్ అండ్ లెమ‌న్ రేస్‌లో పాల్గొన్న ఆ వీడియోలో.. ఒక్క‌రు త‌ప్ప మిగ‌తా అంద‌రూ వేగంగా న‌డువ‌బోయి స్పూన్‌లోని లెమ‌న్‌ను ప‌డేసుకున్నారు. కానీ ఒక్క చిన్నారి మాత్రం నిదానంగా న‌డుస్తూ లెమ‌న్ ప‌డిపోకుండా రేస్‌ను పూర్తిచేశాడు. ఈ వీడియోను పోస్ట్ చేసిన రామెన్.. స్లో అండ్ స్టెడీ విన్స్ ద రేస్ - ట్రూ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్. హావ్ ఎ గ్రేట్ వీక్. అని క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చాడు.

ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్న‌ది. ఈ వీడియోకు మొత్తం 21,300 వ్యూస్ రాగా, 2,200 మంది లైక్ చేశారు. మ‌రి మీరు కూడా ఈ వీడియోను ఒక‌సారి చూడండి.



'Slow and steady wins the race' - true at all times. Have a great week

Video was shared by a friend. pic.twitter.com/sxSl0Ekauk