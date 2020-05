ఆంధ్ర‌ప్రదేశ్ లోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎలుగుబంట్లు హ‌ల్ చ‌ల్ చేశాయి. వ‌జ్ర‌పు కొత్తూరు మండ‌లంలోని అన‌కాప‌ల్లి, డోకుల‌పాడు గ్రామాల్లోని జీడిప‌ప్పు తోట‌ల్లోకి ఎలుగుబంట్లు ప్ర‌వేశించాయి. దీంతో అప్ర‌మ‌త్త‌మైన స్థానికులు ఎలుగుబంట్ల‌ను అట‌వీ ప్రాంతాల్లోకి త‌రిమికొట్టారు. లాక్ డౌన్ కొన‌సాగుతున్న నేప‌థ్యంలో ఇటీవ‌లి కాలంలో అట‌వీ ప్రాంతాల్లో ఉండాల్సిన జంతువులు జ‌నావాసాల్లో సంచ‌రిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే.

#WATCH Andhra Pradesh: Sloth bears spotted in cashew nut plantations between Anakapalle and Dokulapadu villages in Vajrapu Kotturu mandal of Srikakulam district. pic.twitter.com/s5VqvotLP6