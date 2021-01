న్యూఢిల్లీ: ఇవాళ దేశ‌వ్యాప్తంగా క‌రోనా వ్యాక్సినేష‌న్ ప్రారంభ‌మైంది. ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర‌మోదీ వీడియో కాన్ఫ‌రెన్స్ ద్వారా వ్యాక్సినేష‌న్ ప్ర‌క్రియ‌ను ప్రారంభించ‌గానే పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, వైద్య సిబ్బందితోపాటు ఎయిమ్స్‌ డైరెక్ట‌ర్ ర‌ణ‌దీప్ గులేరియా, సీరమ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా సీఈవో అద‌ర్ పూనావాలా కూడా టీకాలు తీసుకున్నారు. ఎయిమ్స్ డైరెక్ట‌ర్ గులేరియా ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ ఆస్ప‌త్రిలోనే కొవిడ్ టీకా తీసుకున్నారు. సీర‌మ్ సీఈవో పూనావాలా త‌న సంస్థ‌లోనే టీకా తీసుకున్నారు. కాగా, కొవిషీల్డ్ టీకాను సీర‌మ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లోనే ఉత్ప‌త్తి చేశారు.



#WATCH | Pune: Serum Institute of India CEO Adar Poonawalla receives a shot of #COVISHIELD vaccine manufactured by his company.



(Video credit - Poonawalla's Twitter account) pic.twitter.com/grC4uKc804